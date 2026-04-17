Ръководството на ЕИБ впечатлено от напредъка на детската болница и студентския кампус в Бургас

Делегация на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), водена от вицепрезидента Марек Мора, е на официално посещение в Бургас, за да се запознае с напредъка на стратегически проекти, свързани с образованието и детското здравеопазване.

По време на официалното посещение в града представителите на ЕИБ изразиха възхищението си от новата детска болница – проект с особена обществена значимост. Той цели да отговори на предизвикателствата, свързани с детското здравеопазване. Болницата вече е оборудвана с най-съвременната медицинска техника, адаптирана за деца и ще въведе иновативен модел на работа както с малките пациенти, така и с родителите им.

Делегацията на ЕИБ включваше вицепрезидента Марек Мора, главния финансов съветник Борислава Габровска, която е с изключителен принос за важните за Бургас проекти, ръководителя на офиса в София Теодор Радонов, съветника Руксандра Сердеан-Верде.

Гостите дадоха висока оценка за напредъка на строителството на студентския кампус и поздравиха кмета на Бургас Димитър Николов за успешната реализация на проекта за детска болница.

Детската болница „Света Анастасия“ беше представена от директора ѝ д-р Благомир Здравков и неговия заместник д-р Тома Томов. Те подчертаха, че лечебното заведение ще предлага модерни грижи, съобразени с най-добрите европейски практики.

Според участниците в срещата, сътрудничеството с ЕИБ се отличава с гъвкавост и партньорски подход, което е ключово за успешното реализиране на подобни публични проекти.

„Благодарение на подкрепата на Европейската инвестиционна банка, ние получихме необходимия кураж да стартираме този проект“, каза кметът Димитър Николов. Според него механизмът на подкрепа на ЕИБ е изключително ефективен и гъвкав.

„В един публичен проект средствата не са най-важното – особено когато става дума за детско здравеопазване. От ключово значение са отношението, гъвкавостта и експертността, които получихме“, допълни Николов.