Причините България да е на воден режим: Абсурд с водомерите се набива на очи

Два експертни доклада, две основни и различни причини защо в България има проблеми с водата и воден режим. Единият е на КЕВР, другият е на новия Национален борд по водите. Ако и двата доклада (от по 130 страници) се съберат в един, вероятно ще разберем всички причини. Това заяви инж. Иван Иванов, председател на Българската асоциация по водите.

Какви са причините – според КЕВР номер едно са организационни, според Борда по водите – от технико-икономически характер.

Още: Пияна според МВР кметица, мъжът ѝ с палка: Саморазправа на властта заради безводие?

Водомерите - невидимият проблем

Трябва да има координираност при изготвянето на ВиК проектите, да се измерва по-надеждно колко вода влиза в системата и колко излиза. Голяма част от загубите се държат на липсата или неточното измерване – има клиенти без водомери или самите водомери не мерят точно, поясни инж. Иванов. Всичко това е описано в доклада на КЕВР, включително и заключение, че ВиК операторите в България масово не могат да се грижат за изправността на водомерите си, добави той пред БНТ. "Трябва да се мери – не може да управляваш воден ресурс, без да мериш. Всичко друго е някакви общи хипотези", настоя инж. Иванов.

Над 60% от водопроводите в България трябва да се подмени, защото са азбесто-етернитни. И тук е проблемът при аварии – какво е майсторството на аварийните екипи, за да изолират аварията, тъй като има опасност при авария на друго място. Има възможност да се направи "заскобяване" на аварията, но тук идват бюрократични пречки и повечето ВиК оператори не смеят заради тях – трябва това да се преодолее.

Кой е рекордьор по загуби на вода – Перник и Шумен с по 83%. А в Перник има много инвестиции – защо става така? Обяснявам си го с водомерите и измерването, отговори инж. Иванов. В София и в Благоевград са отличници по процентни загуби, в Благоевград са само 38%, като там показателят и "на метър водопровод" е много добър. Средното ниво в Европа обаче се движи около 30% - това казаха от "Веолия" в края на 2024 година, припомнете си: За да има България вода: Спасението е в иновациите - опитът на "Софийска вода"

Инж. Иванов посочи и друго – все по-често възникват проблеми със замърсяване с нитрати на водата, заради селскостопанска дейност. Като цяло обаче чешмяната вода в България е добра, става за консумация директно, но има и по-малки населени места, където трябва да се внимава.

Още: 4 години суша и работата на кметовете: Отговорът на екоминистъра за безводието и течовете на ВиК