Войната в Украйна:

Причините България да е на воден режим: Абсурд с водомерите се набива на очи

21 октомври 2025, 08:05 часа 734 прочитания 0 коментара
Причините България да е на воден режим: Абсурд с водомерите се набива на очи

Два експертни доклада, две основни и различни причини защо в България има проблеми с водата и воден режим. Единият е на КЕВР, другият е на новия Национален борд по водите. Ако и двата доклада (от по 130 страници) се съберат в един, вероятно ще разберем всички причини. Това заяви инж. Иван Иванов, председател на Българската асоциация по водите.

Какви са причините – според КЕВР номер едно са организационни, според Борда по водите – от технико-икономически характер.

Още: Пияна според МВР кметица, мъжът ѝ с палка: Саморазправа на властта заради безводие?

Водомерите - невидимият проблем

Трябва да има координираност при изготвянето на ВиК проектите, да се измерва по-надеждно колко вода влиза в системата и колко излиза. Голяма част от загубите се държат на липсата или неточното измерване – има клиенти без водомери или самите водомери не мерят точно, поясни инж. Иванов. Всичко това е описано в доклада на КЕВР, включително и заключение, че ВиК операторите в България масово не могат да се грижат за изправността на водомерите си, добави той пред БНТ. "Трябва да се мери – не може да управляваш воден ресурс, без да мериш. Всичко друго е някакви общи хипотези", настоя инж. Иванов.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Над 60% от водопроводите в България трябва да се подмени, защото са азбесто-етернитни. И тук е проблемът при аварии – какво е майсторството на аварийните екипи, за да изолират аварията, тъй като има опасност при авария на друго място. Има възможност да се направи "заскобяване" на аварията, но тук идват бюрократични пречки и повечето ВиК оператори не смеят заради тях – трябва това да се преодолее.

Кой е рекордьор по загуби на вода – Перник и Шумен с по 83%. А в Перник има много инвестиции – защо става така? Обяснявам си го с водомерите и измерването, отговори инж. Иванов. В София и в Благоевград са отличници по процентни загуби, в Благоевград са само 38%, като там показателят и "на метър водопровод" е много добър. Средното ниво в Европа обаче се движи около 30% - това казаха от "Веолия" в края на 2024 година, припомнете си: За да има България вода: Спасението е в иновациите - опитът на "Софийска вода"

Инж. Иванов посочи и друго – все по-често възникват проблеми със замърсяване с нитрати на водата, заради селскостопанска дейност. Като цяло обаче чешмяната вода в България е добра, става за консумация директно, но има и по-малки населени места, където трябва да се внимава.

Още: 4 години суша и работата на кметовете: Отговорът на екоминистъра за безводието и течовете на ВиК

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
безводие воден режим водоснабдяване КЕВР Национален борд по водите
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес