Втори STEM център отвори врати в Бургас

Втори STEM център бе официално открит в ППМГ „Акад. Никола Обрешков“. Новото образователно пространство ще предоставя на учениците възможности за обучение чрез иновативни технологии, практически занимания и интердисциплинарен подход, съобразен със съвременните изисквания на образованието.

На събитието присъстваха заместник-кметът по образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики Михаил Ненов, директорът на гимназията Милена Андонова, директори на бургаски училища, учители, ученици и гости.

По време на откриването заместник-кметът Михаил Ненов поздрави ръководството на училището и педагогическия екип за успешната реализация на проекта и подчерта значението на STEM средата за подготовката на младите хора за професиите на бъдещето.

Директорът на гимназията Милена Андонова благодари на всички партньори и участници в процеса по изграждането на STEM центъра. Тя отбеляза, че новите кабинети и технологично оборудване ще допринесат за още по-високо качество на обучението и ще създадат условия за прилагане на съвременни образователни практики.

Гостите имаха възможност да разгледат новите учебни пространства, оборудвани със съвременни технологии, интерактивни системи и специализирани зони за обучение по природни науки, математика, информационни технологии и инженерни дисциплини.

С откриването на STEM центъра ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ затвърждава позициите си като едно от водещите учебни заведения в страната, предлагащо модерно образование, насочено към развитието на ключови компетентности и подготовката на учениците за предизвикателствата на съвременния свят.