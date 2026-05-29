Нов облик и намалени енергийни разходи за още 7 сгради на Община Бургас

С финансовата подкрепа на Механизма за възстановяване и устойчивост, в рамките на проект № BG-RRP-4.020-0301 „Енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, собственост на Община Бургас“ още една административна сграда на Община Бургас и шест кметства получиха едновременно нов облик и условия за намаляване на бъдещите си енергийни разходи. Мерките по устойчивото енергийно обновяване на публичния сграден фонд за административно обслужване са възможност местната администрация да участва ефективно в прилагането на националните и европейски политики в областта на енергетиката и климата, включително като промотира ползите от внедряването им.

Публичните сгради са значителен дял от сградния фонд на територията на всяка община и въпреки разнородното им предназначение, експлоатация и управление, те се използват за задоволяване на типичните властнически и публични функции на Общината. Общинската собственост се управлява в интерес на населението, като през годините на експлоатация, съобразно моментната ангажираност тези сгради са имали различно предназначение. В частност, сградния фонд на Община Бургас за предоставяне на административни услуги, представлява най- посещавания тип публични сгради. Задоволяване потребностите на населението от услуги, ангажира публичните администрации в поддръжката и планирането на сградния фонд, в съответствие с настоящите и бъдещи потребности за постигане на устойчиво развитие при предоставяне на публични услуги.

Проект № BG-RRP-4.020-0301 „Енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, собственост на Община Бургас“ с обща стойност € 744 908,50, от които безвъзмездна финансова помощ съгл. Договор № BG-RRP-4.020-0301-C02 в размер на € 609 819,33, предоставена по процедура №BG-RRP-4.020 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“ на НПВУ и собствено финансиране на крайния получател €135 089,17, се реализира в рамките на 30 месеца в периода 05.04.2024 г– 30.0.62026 г. За това време бяха извършени проектиране и строителство на 7 бр. общински административни сгради за подобряване на енергийните им характеристики, вкл. съпътстващи дейности: строителен надзор, публичност, оценка на енергийните спестявания след приключване на СМР и управление на проектните дейности.

Тъй като инвестицията касае съществуващи сгради, изграждани в различни времеви периоди и с различни функционални характеристики, планираните и реализирани мерки във всяка една от тях варират по своя обхват и съдържание, но като цяло мерките обхващат топлинното изолиране на под, таван и външни стени, подмяна на осветителни тела, частична или пълна подмяна на отоплителните уреди и изграждане на достъпна среда. Само в две от сградите на конкретния инвестиционен проект условията позволиха изграждане на ФЕЦ за собствени нужди. В резултат от изпълнението на конкретните инвестиционни мерки е подобрена функционалната характеристика на сградите, създадени са реални предпоставки за намаляване енергийното потребление в тях и едновременното подобряване микроклимата в приемните за граждани помещенията и тези, в които администрацията работи за предоставяне на съответните услуги на населението.

Обект на интервенция са сгради публична общинска собственост с общо РЗП 3 968 кв. м., а именно:

ЦАУ „Възраждане“

Сградата на Центъра за административни услуги „Възраждане” на Община Бургас е със ЗП 1233 кв. м и предназначение административно-деловодна сграда, с административен адрес: гр. Бургас, ж.к. „М. рудник” до бл. 426. В сградата на ЦАУ „Възраждане“ са изпълнени следните енергоефективни мерки:

1. Подмяна на прозорци и външни врати

2. Изграждане на фотоволтаична инсталация (ФВи) с максимална мощност до 29 kWp

3. Подмяна на системите за осветление

4. Топлинно изолиране на външни стени

След изпълнение на мерките сградата попада в клас на енергопотребление А

Административна сграда на Община Бургас, бивша НАРМАГ

Административната сграда на бившия Нармаг ЕООД-Бургас с адрес гр. Бургас, ул. „Конт Андрованти“ 1-3 понастоящем е втората административна сграда, в която са разположени основните административни структури на Община Бургас. Разположена на 30 м южно от централната сграда на общинска администрация, тази сграда се ползва от Дирекции ГРАО, УКОРС, „Стопански дейности“ и „Спорт“ и е често посещавана от физически и юридически лица. Партерния етаж на сградата представлява частен имот – заведение за обществено хранене. Останалите четири етажа с РЗП 1550 кв. м представляват публична общинска собственост.

В административната сграда на ул. „Конт Андрованти“ са изпълнени следните енергоефективни мерки:

1. Подмяна на прозорци и външни врати

2. Изграждане на фотоволтаична инсталация (ФВи) с инсталирана мощност до 16,2 kWp

3. Подмяна на системите за осветление

4. Цялостна подмяна на отоплителни уреди и изграждане на VRF система

5. Топлинно изолиране на външни стени и покрив

След изпълнение на мерките сградата попада в клас на енергопотребление А

Кметство Маринка

Сградата на кметство Маринка с площ от 451 кв. м и административен адрес с. Маринка, ул. Михаил Герджиков №33 съчетава функциите на кметство и читалище. Тук са изпълнени следните енергоефективни мерки:

1. Подмяна на прозорци и външни врати

2. Топлинно изолиране на външни стени, под и подпокривна плоча

3. Подмяна на системите за осветление

4. Частична подмяна на отоплителни уреди (климатизатори)

След изпълнение на мерките сградата попада в клас на енергопотребление А

Кметство Твърдица

Сградата на кметство Твърдица с РЗП 217 кв. м и административен адрес с. Твърдица, ул. Първа съчетава функциите на кметство и читалище. Тук са изпълнени следните енергоефективни мерки:

1. Подмяна на прозорци и външни врати

2. Топлинно изолиране на външни стени и подпокривна плоча

3. Подмяна на системите за осветление

4. Частична подмяна на отоплителни уреди (климатизатори)

След изпълнение на мерките сградата попада в клас на енергопотребление А

Кметство Димчево

Сградата на кметство Димчево с РЗП 265 кв. м кв. м и съчетава функциите на кметство и читалище. Тук са изпълнени следните енергоефективни мерки:

1. Подмяна на прозорци и външни врати

2. Топлинно изолиране на външни стени и подпокривна плоча

3. Подмяна на системите за осветление

4. Частична подмяна на отоплителни уреди (климатизатори)

След изпълнение на мерките сградата попада в клас на енергопотребление А

Кметство Горно Езерово

Сградата на кметство Горно Езерово със ЗП 164 кв. м и административен адрес кв. Горно Езерово, ул. Дружба №39 предоставя административни услуги като част от центъра за административно обслужване на гражданите към ЦАУ „Възраждане“ . Тук са изпълнени следните енергоефективни мерки:

1. Подмяна на прозорци и външни врати

2. Топлинно изолиране на външни стени и подпокривна плоча

3. Подмяна на системите за осветление

4. Частична подмяна на отоплителни уреди (климатизатори)

След изпълнение на мерките сградата попада в клас на енергопотребление А

Кметство Черно Море

Сградата на кметство Черно море със ЗП 151,8 кв. м и административен адрес кв. Черно Море предоставя административни услуги като част от центъра за административно обслужване на гражданите към ЦАУ „Изгрев“ . Тук са изпълнени следните енергоефективни мерки:

11. Подмяна на прозорци и външни врати

2. Топлинно изолиране на външни стени и подпокривна плоча

3. Подмяна на системите за осветление

4. Частична подмяна на отоплителни уреди (климатизатори)

След изпълнение на мерките сградата попада в клас на енергопотреблние А

Подобрените експлоатационни характеристики, предпоставят удължената експлоатационна годност на сградите, в съответствие с обществения интерес и предполагат намаляване на бъдещите публични разходи за електроенергия при осъществяване на административната дейност в тях.