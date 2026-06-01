"Ергенът", който за малко не стана математик (СНИМКА)

Кой да предположи, че в "Ергенът" за малко главен герой да е математик? Да, ама не. Пътят на Евгени Генчев, който участва във втория сезон на шоуто, го отвежда далеч в света на изкуството и днес той е музикант, познат на световната сцена като виртуоз на пиано. Въпреки че в семейството му имало математик, а на Евгени му се отдавала науката, той станал артист. Това разказа в интервю за "На кафе" победителят в тазгодишното издание на звездния "Hell's Kitchen".

Оказва се, че жената на неговия чичо по бащина линия е била математик. "Тя много се занимаваше с мен и брат ми. И я беше яд, че не съм станал математик. Защото съм се справял дори по-добре от брат ми, който завърши математика.", разказа Евгени.

Фотограф: Елена Ненкова

Като пиаист той обясни, че "музиката също е математика". "Като се занимаваш с нещо интензивно... започваш да виждаш всичко от какво е пропито. И съм се чувствал като инженер в музиката - как просто ти градиш."

Още: Евгени Генчев е новият звезден шампион на "Hell's Kitchen" (ВИДЕО)

За Hell's Kitchen

По време на интервюто музикантът говори повече и за участието си в кулинарната надпревара. Припомняме, че по-рано той дори призна, че в началото не се е зарадвал, защото не е очаквал да спечели.

"За мен наградата от "Hell's Kitchen" е много специална и е символ на едно приключение, каквото е участието в най-горещия кулинарен формат.", каза Евгени.

Снимка: Hell's Kitchen/Facebook

Още: Евгени от "Ергенът" 2 плакал за Валерия: Разби ми сърцето (ВИДЕО)

Евгени Генчев е вегетарианец от 8 години, но влизайки в "Hell’s Kitchen" е наясно, че ще трябва да приготвя ястия и с месо. Признава, че в предаването дори не е опитвал месото, което приготвя - разчитал е предимно на своята интуиция за това как да се овкуси и как трябва да изглежда финалния резултат.