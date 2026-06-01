Рекордните 900 участници ще стартират в най-голямото състезание по крос триатлон в Бургас

Най-мащабното състезание по крос триатлон в България – Олимпийски крос триатлон „Лъвско сърце“, ще събере рекордните 900 участници на 12-ти и 13-ти юни в района на културно-историческия комплекс „Ченгене скеле“ – рибарското селище в парк Росенец край Бургас.

След поредица от успешни издания и непрекъснато нарастващ интерес към събитието, тази година „Лъвско сърце“ поставя нов рекорд по брой записани състезатели. Атлети от цялата страна ще премерят сили в две основни дисциплини – индивидуално участие и щафетно състезание.

Програмата на събитието започва на 12 юни с регистрация на участниците и техническа конференция, а основната надпревара ще се проведе на 13 юни между 09:00 и 15:00 часа. Освен спортните емоции, организаторите са подготвили разнообразни игри, активности и томболи за състезатели и гости през целия ден.

Събитието е отворено и за публика, като зрителите ще имат възможност да проследят стартовете, преминаванията по трасето и финалите в уникалната атмосфера на „Ченгене скеле“ и парк Росенец.

Организаторите продължават набирането на доброволци, които искат да станат част от организацията на едно от най-значимите спортни събития по Южното Черноморие. Желаещите могат да се регистрират тук:

Форма за доброволци на „Лъвско сърце“ - https://utopia.lionheart.bg/stani-dobrovolets/?_gl=1%2A1g3z7f6%2A_ga%2AMTk2MTQ4OTMwNS4xNzQwNTcxMjU2%2A_ga_BLYC7G1M8X%2AczE3Nzk4NzQwMDYkbzE0OCRnMCR0MTc3OTg3NDAwOCRqNTgkbDAkaDA.&_ga=2.50612961.914139354.1779874007-1961489305.1740571256&utm_source=chatgpt.com

Една от целите на Сдружение „Лъвско сърце” е да популяризира природни и културни забележителности през спорт. Дейността на сдружението стартира в Приморско, през 2016г. Нашата задача е всички 900 участници, освен да премерят сили в състезанието, да припознаят района като място за семеен и спортен туризъм. Благодарим на Община Бургас, че за шеста поредна година са наш партньор, защото без тяхната помощ, трудно ще се случи подобна спортна проява“. Предстои провеждането на най-големия крос триатлон в България, който ще се състои на 04-06.09.2026г. в Приморско, коментираха организаторите на “Олимпийски крос триатлон Лъвско сърце Утопия”.

Събитието се осъществява с институционалната и финансова подкрепа на Община Бургас.