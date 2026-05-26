Бургас чака звездите от Висшата лига

Звездите от английската Висша лига Уес Браун и Якубу Айегбени се присъединяват към благотворителната кауза на Фондация "Стилиян Петров". Двамата отправиха поздрав към българската публика с видеообръщение, записано непосредствено след поредния им успешен благотворителен мач в чужбина - https://www.facebook.com/reel/1320190263535101

Следващата голяма спирка на футболните легенди е Бургас, стадион "Лазур", където на 6 юни от 17:00 ч. предстои благотворителният "Мач на Надеждата".

„Още един благотворителен мач приключи. Момчетата бяха изключителни“, сподели Стилиян Петров във видеото, след което легендарният бранител на "Манчестър Юнайтед" Уес Браун и нигерийският нападател Якубу Айегбени с ентусиазъм потвърдиха пристигането си в България: „Бургас, 6-и юни! Ще бъде страхотен ден, страхотно събитие. Всички го очакваме с нетърпение!“

Очаква се в следващите дни да бъде обявен пълният списък със звездни участници, както и допълнителни детайли за програмата на събитието.

Как да закупите билети и да подкрепите каузата?

За да бъде подкрепата максимално достъпна за всички, организаторите предлагат няколко удобни начина за закупуване на билети:

· Онлайн: В сайта на Eventim.bg - https://www.eventim.bg/event/%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%BC%D0%B0%D1%87-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD-%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%80-21479804/

· В партньорската мрежа на Eventim: Бензиностанции OMV, магазини „Технополис“, книжарници Orange и Office 1.

· На място в Бургас: На физическите каси на „Часовника“ и на касата на Операта.

· Виртуални билети: За хората, които няма да успеят да присъстват физически на стадиона, но искат да подкрепят каузата от разстояние, в сайта на Eventim.bg са достъпни и виртуални билети - https://www.eventim.bg/event/%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%BC%D0%B0%D1%87-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD-%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%80-21503543/

Важно: Всеки, който желае да помогне, може да се включи и в активната SMS кампания, като изпрати съобщение с текст DMS STAN на кратък номер 17 777 (за абонати на А1, Yettel и Vivacom).

Нека на 6 юни напълним стадион „Лазур“ и покажем, че заедно сме по-силни!