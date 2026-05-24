Войната в Украйна:

Бургас под обсада: Издирват беглец след опасна полицейска гонка с мигрант

24 май 2026, 8:23 часа 902 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Бургас под обсада: Издирват беглец след опасна полицейска гонка с мигрант

Катастрофа след гонка с шофьор с мигранти в Бургас. Рано тази сутрин полицейски екип към ОДМВР - Бургас опитал да спре за проверка лек автомобил със софийска регистрация в района на ул. „Струга“ в посока УМБАЛ - Бургас, предава НОВА ТВ.

Вместо да преустанови движението си, шофьорът увеличил скоростта и продължил към бул. „Никола Петков“. Автомобилът излязъл от пътното платно и паднал край входа на подлез между комплексите „Зорница“ и „Изгрев“.

След инцидента водачът избягал от мястото, като в автомобила били открити трима мъже, които се представили за марокански граждани. Те са транспортирани до УМБАЛ - Бургас за медицински преглед. Работата по установяването и задържането на шофьора продължава.

ОЩЕ: Полицай пострада при гонка с пиян шофьор 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
мигранти полиция гонка
Мартин Стоянов
Мартин Стоянов Редактор
Още от Бургас
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес