Фестивал на виното завладява Бургас

От 24 до 26 юли това лято Експозиционен център „Флора“ – Бургас ще се превърне в най-горещата точка на Южното Черноморие, посрещайки едно от най-обичаните летни събития у нас – Wine & Spirits Fest Burgas 2026. Фестивалът на виното се завръща и тази година в Бургас за четиринадесети пореден път, но с по-богата програма, още повече производители и изложители и над 500 селектирани вина, достъпни за дегустация. Като част от събитието ще се проведе и конкурс, а дегустационно жури ще оцени всички участници и производители, като селектира и отличи най-добрите от тях.

Билетите за Wine & Spirits Fest Burgas 2026 са вече в продажба, като за по-голяма гъвкавост посетителите могат да избират от еднодневни, двудневни, двойни и ВИП билети. Всички те са достъпни в мрежата на Eventim.bg, Bilet.bg и Grabo.bg със специална Early Bird отстъпка от 10% до 15 юни.

Освен достъп до събитието, със своя билет гостите на Wine & Spirits Fest Burgas 2026 получават още:

• неповторима възможност за неограничени дегустации на над 500 вина и спиртни напитки;

• ваучер за покупка на вино в рамките на събитието;

• дегустационна чаша подарък.

За първи път организаторите на събитието са подготвили и ВИП зона за дегустации – Private Tasting Lounge, със самостоятелен бар, лимитиран достъп за до 100 посетители на ден и възможност за дегустации на единични бройки и лимитирани селекции вина не само от български изби, но и от Франция, Италия, Испания и други, премиум спиртни напитки – крафт джин, коняк, арманяк, уиски, грапа и ликьори, които не присъстват в търговската мрежа, фермерски деликатеси и гурме десерти.

„С радост очакваме да посрещнем всички любители на лятото, морето и качествените спиртни напитки на Wine & Spirits Fest Burgas, който през 2026 г. определено надскача мащабите си. За първи път в историята на Фестивала създаваме и Private Tasting Lounge – ВИП пространство за ценители, където изложители и производители ще представят редки напитки-шедьоври, които не могат да бъдат открити в търговската мрежа. С Wine & Spirits Fest Burgas целим да създадем за жителите и гостите на Южното ни Черноморие едно незабравимо лятно преживяване с хубаво вино, гурме деликатеси, добро настроение и приятна компания“, сподели Ивайло Жеглов, управител на Експо Тийм ООД и организатор на събитието.

Wine & Spirits Fest Burgas 2026 се осъществява с подкрепата на Община Бургас. Повече информация за Wine & Spirits Fest Burgas 2026 може да бъде открита на: winefest.bg.

За Wine & Spirits Fest Burgas 2026:

Wine & Spirits Fest Burgas 2026 e най-голямото винено събитие за Българското Южно Черноморие. Фестивалът празнува виното и спиртните напитки за тринадесета поредна година и ще се проведе от 24 до 26 юли 2026 г. в Експозиционен център „Флора“ – Бургас. Wine & Spirits Fest Burgas 2026 събира ексклузивни бутикови винарни от цял свят, които ще представят своите изключителни селекции вина и спиртни напитки пред всички жители, гости и приятели на Бургас. Като част от събитието ще се проведе и конкурс, а дегустационно жури ще оцени всички участници, като селектира и отличи най-добрите от тях.

