Бургас посреща древни гиганти

След броени дни Бургас ще стане дом за две древни маслинови дървета, преживели векове, империи и цели епохи. Едното е на приблизително 2800 години, а другото – на около 2100 години.Те са живи свидетели на история, започнала много преди съвременния свят да придобие днешния си облик.

Когато първата маслина вече е пускала корени, Рим все още не е бил империя. Хората са живели в съвсем различен свят – свят на древни цивилизации, на първи държави, на търговски пътища, на войни и открития. Поколения са се раждали и изчезвали, граници са се променяли, а тези дървета са останали – продължавайки да растат година след година.

Размерите им също впечатляват. Едното дърво достига височина около 4,60 метра, а другото – около 4,20 метра. Коренищата им са с диаметър близо 3,5 метра, а всяко от тях тежи между 4 и 6 тона.

Самото транспортиране е сложна логистична операция, която ще продължи с дни. За превоза се използва специализирана техника, като ремаркето е едва 23 сантиметра над земята. Короните ще бъдат внимателно укрепени със специални мрежи, а по маршрута в по-малките населени места ще се наложи временно демонтиране на светофари, за да могат древните гиганти да преминат безопасно. За радост на бургазлии тук няма да се затварят улици.

Всъщност маслиновите дървета не са нещо необичайно за градската среда на Бургас. През последните години Община Бургас активно засажда маслини в различни части на града като част от развитието на градската растителност и оформянето на по-средиземноморски облик на крайморската среда.

Новите древни маслини идват като естествено продължение, като древна история.

След пристигането си маслиновите гиганти ще заемат специално място в ХашТаг Павилион до Моста в Бургас. Така посетителите ще имат рядката възможност да бъдат буквално на една ръка разстояние от дървета, преживели цели цивилизации – сред морския дух и една от най-атрактивните ни локации.

Инициативата е изцяло частна и се реализира от ХашТаг Павилион. За дърветата и превозването им няма да се използват публични средства.