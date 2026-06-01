Слънцето всъщност не е жълто: Ето какъв е истинският му цвят и как може да се види

Слънцето, което виждаме ежедневно от Земята като жълт диск, всъщност изглежда съвсем различно в космоса – то е бяло. Това заключение се основава на физиката на светлината, която показва, че цветът, с който сме запознати, не е свойство на звездата, а по-скоро резултат от земната атмосфера, пише Space Daily.

Истинският цвят на Слънцето

Астрофизиците обясняват, че в космоса, където няма атмосфера, разсейваща светлината, Слънцето изглежда бяло – точно така го виждат астронавтите на Международната космическа станция и по време на мисиите „Аполо“ до Луната.

Учените обясняват защо Слънцето изглежда „жълто“ на Земята. Физиката зад този ефект е свързана с Рейлиевото разсейване – същият процес, който прави небето синьо. Когато слънчевата светлина преминава през атмосферата, молекулите на въздуха разсейват по-късите сини дължини на вълната по-силно, докато по-дългите жълти и червени дължини на вълната достигат до наблюдателя.

В резултат на това, пряката слънчева светлина губи част от синия спектър и звездата ни изглежда жълтеникава или дори оранжева, особено когато е ниско над хоризонта.

Всъщност, според учените, Слънцето е бяла звезда. От гледна точка на физиката, то излъчва светлина в целия видим спектър, а температурата на повърхността му е приблизително 5800 Келвина. Това произвежда бяла светлина, която човешкото око възприема като неутрална.

Астрономите класифицират Слънцето като G2V „жълто джудже“, но този термин се отнася не до цвета му, а до мястото на звездата в класификацията на нейната светимост и температура.

Според физиците, синьото небе и „жълтото“ Слънце са две проявления на един и същ процес. Атмосферата не променя самото Слънце, а просто филтрира светлината му по различен начин в зависимост от посоката на гледане.

Когато се гледа от космоса, без атмосферния „филтър“, тази оптична илюзия изчезва – Слънцето се връща към естествения си бял цвят.

Междувременно учените регистрираха уникална аномалия на Слънцето, която според тях, чупи предишните космически рекорди. Става въпрос за мощен слънчев радиовзрив, продължаващ повече от две седмици. Изследователите са установили какво е причинило това дълготрайно явление.

Астрономите са установили, че събитието е започнало на 21 август 2025 г. Тогава Слънцето е излъчило на пръв поглед обикновен изблик на радиоенергия. В рамките на часове или дни подобни явления обикновено изчезват. Но регистрираният сигнал е продължил почти три седмици, което е истински рекорд.

„Рекордният радиовзрив продължи общо 19 дни, с което подобри предишния рекорд от пет дни“, казват изследователите.

Данните от четири различни мисии на НАСА са използвани за регистриране на това събитие. Аномалията е регистрирана за първи път от сондата Solar Orbiter, а по-късно към нея се присъединиха и Parker Solar Probe, спътникът Wind и мисията STEREO-A.

Изследваното изригване принадлежи към четвъртата категория. Според експертите това са дълготрайни емисии, причинени от електрони, хванати в капан в големи магнитни бримки в най-външния слой на атмосферата на звездата - слънчевата корона.

Учени от Центъра за космически полети „Годард“ на НАСА са разработили нова техника, позволяващи определяне на точния източника на изригването, използвайки данни от космическия апарат STEREO-A. Те откриха, че епицентърът на събитието се е намирал близо до стример с форма на шлем - фуниевидна структура, където гореща плазма е задържана по магнитни контури.

Учените са изложили правдоподобна теория за това защо радиацията е продължила толкова дълго: „Три експлозивни изхвърляния, наречени изхвърляния на коронална маса, в един и същи регион биха могли да са подхранвали това рекордно събитие.“

Учените допълват, че самите радиовълни не представляват пряка заплаха за човечеството, но магнитната среда, в която се появяват, може да предизвика опасни слънчеви бури. Подобна активност може сериозно да навреди на работата на орбитиращи космически кораби.

