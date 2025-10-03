Оранжев код за опасно време в 20 области на страната днес, предаде БНТ. Синоптиците предупреждават за предстоящи интензивни валежи от дъжд, а в планинските райони - и от сняг. На изток вятърът ще бъде изключително силен. В останалите 8 области на България е в сила жълт код за лошо време. Още вчера първият сняг създаде сериозни проблеми по пътищата. Снощи, проходът Петрохан остана затворен за часове заради неразчистена настилка и неподготвени за зимата автомобили. Ако ви предстои път, проверете предварително условията за пътуване и шофирайте внимателно!

Не отивайте в планината, условията ще се влошават

Условията за туризъм в планините ще се влошават през деня, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба на Българския Червен кръст БЧК. Времето е облачно, хладно, като има прогнози за валежи от дъжд и сняг и намаление на температурите. В планините облачността ще бъде значителна, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Следобед в Рило-Родопската област ще превали дъжд, над около 2000 метра сняг. През нощта срещу четвъртък валежите ще се усилят. Ще духа слаб и умерен северозападен, по най-високите части на Рила и Пирин силен запад-югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12 градуса, на 2000 метра - около 5 градуса.

В петък, с продължаващото застудяване в планинските райони в Западна България и под 1000 m дъждът ще преминава в сняг.

