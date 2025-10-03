Войната в Украйна:

03 октомври 2025, 07:35 часа 348 прочитания 0 коментара
Обявиха частично бедствено положение в Царево, пътят към село Изгрев е подкопан

Влошена е метеорологична обстановка след сериозните количества дъжд доведо до обявяване на частично бедствено положение в Царево. Вследствие на интензивните валежи е установено подкопаване и компрометиране на пътя към село Изгрев. Местните власти призовават гражданите да не предприемат пътувания в тази посока, както и към къмпингите "Арапя" и "Нестинарка", докато не бъде извършен обстоен оглед и оценка на щетите.

Само за пет часа в региона са отчетени над 200 мм валежи, а в рамките на четири часа в града са паднали повече от 127 мм. Това са изключително високи стойности за толкова кратък период.

Жителите на населените места в близост до реки и водоеми се призовават да бъдат особено внимателни и да следят указанията на местните власти.

"Ситуацията е критична, но няма място за паника. Няма застрашени хора и откъснати населени места", каза кметът Марин Киров в ефира на Нова телевизия. Имало е моменти, в които домакинства са останали без електричество, но повредите се отстраняват.

По данни на директора на противопожарната служба към момента най-сериозна е обстановката в района на Крайморие, рибарското селище Ченгене скеле и хижа "Странджа". Високопроходим автомобил на пожарната е изпратен във вилно селище Черниците, за да се прецени на място има ли нужда от евакуация на жителите.

Реката в село Кости е преляла и се е наложила евакуация на живущите в населеното място.

Виолета Иванова
