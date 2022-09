Етериум обнови системата си успешно, сваля потреблението на ток с близо 100%

Софтуерът зад блокчейн технологията, на която е базирана платформата Етериум (Ethereum) е преработен, което драстично ще намали потреблението му на електроенергия. Това написа в туит съоснователят и изобретател на платформата Виталик Бутерин, цитиран от Reuters.

Новият софтуер ще използва 99.95% по-малко електроенергия, необходима за генериране на криптовалутата етер, според Ethereum Foundation, неправителствена организация, насърчаваща развитието на подобни децентрализирани платформи. Това би представлявало голямо предимство за Етериум в конкуренцията му с другия блокчейн гигант - биткойн, пише агенцията, цитирана от БТА.

And we finalized!



Happy merge all. This is a big moment for the Ethereum ecosystem. Everyone who helped make the merge happen should feel very proud today.