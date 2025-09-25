Citroën C4 отново разчупва индустрията

Citroen е една от марките, които винаги са се отличавали с нещо нестандартно, опитвайки се да разчупят шаблона в индустрия. Тя е създала някои от най-забележителни технологии в историята, основно свързани с комфорта, като едновременно с това залага на нестандартния външен вид на своите модели.

Това важи с пълна сила за Citroën C4, чието последно поколение впечатлява с нестандартната си и интересна визия. Наскоро моделът беше променен, като получи ново хибридно задвижване, както и подобрено представяне на пътя. И това го прави още по-атрактивен за потребителите.

Промените във външния вид на C4 водят до добавянето на някои стилистични решения, взаимствани от други нови автомобили на марката. Всички те са продължение на идеите, демонстрирани при концептуалния Citroën Oli, като в същото време променят стила на оригиналния модел. Запазват се и неговите размери.

В предната част вече е поставена новото лого на марката със сребристо хромирано покритие, фаровете са променени, като има три хоризонтални светодиода. Изцяло нова е и решетката на радиатора, която е комбинирана с преработена броня. 18-цоловите алуминиеви джанти с диамантено покритие имат по-аеродинамичен дизайн.

Стилът на задните светлини също се променя, като има лъскава черна лента, която ги свързва по цялата ширина на каросерията. Предлагат се нови два цвята на боята, а черният покрив е опция.

Багажникът на актуализирания Citroën C4 е с минимален капацитет от 380 литра, стойност, съответстваща на други сравними автомобили по отношение на външните размери. Задните седалки предлагат достатъчно място за краката, а облегалката е доста наклонена, като по този начин се компенсира и тенденцията на спускане на покрива.

За повишаване на удобството на пътуващите обновеният C4 получава нови седалки „Citroen Advanced Comfort“, чиято подплата е с 1,5 см по-дебела от преди. Таблото вече предлага 7-инчови цифров приборен панел, комбиниран с 10-инчов централен екран с 3D навигация (част от стандартното оборудване), актуализации по въздуха и интеграция с изкуствен интелект на ChatGPT.

Не са забравени безопасността, както и системи за помощ на шофьора. Оборудването на модела включва предупреждение за сблъсък, аварийно спиране, адаптивен круиз контрол с функция Stop & Go, както и цветен head-up дисплей. Камерата за заден ход предлага изглед на 360° около автомобила, за да се улесни маневрирането при паркиране.

Основното оръжие на този автомобил обаче си остава комфортът, като C4 преминава с лекота през всички неравности, като усещане е, че той сякаш плава над тях. В същото време комфортното и меко окачване води до накланяне и сериозно разклащане, когато пътувате по маршрут с повечко завои.

Инженерите на Citroën са компенсирали този недостатък с поставянето на специални амортисьори с хидравлични ограничители. Новите устройства имат двойно действие – при първата част на хора компенсират неравностите, а във втората предотвратяват движението настрани при преминаване на завой.

Това решение прави пътуването още по-удобно, тъй като C4 е автомобил, който трябва да се управлява плавно и внимателно, за да може да се извлече максимума от неговата задвижваща система. В случая това е хибриден агрегат, който включва 3-цилиндров бензинов двигател 1.2 PureTech, съчетан с 48-волтов стартер-генератор за съвкупна мощност от 136 к.с.

Електрическият мотор с мощност 29 к.с. (21 kW) е интегриран в 6-степенната автоматична скоростна кутия с двоен съединител e-DCT, а батерията, която захранва системата, е с капацитет от 0,9 kWh.

На пътя C4 се движи предимно с изключен бензинов двигател, позволявайки разход от около 5,5 л/100 км. Дори когато двигателят с вътрешно горене се активира, можете да шофирате с ниски обороти, като държите крака си на педала на газта постоянно с винаги силен въртящ момент. Има и система за регенерация на енергията при спиране, която се задейства при намаляване на скоростта и влизане в завои.

При пътуване с повече завои е по-добре да използвате ръчния режим на скоростната кутия, което ще ви позволи поддържане на по-високи обороти на двигателя. В автоматичен режим може да се избира между три варианта на работа на трансмисията - Eco, Comfort и Sport, като последният малко заблуждава с името си. Защото, както вече стана дума, това не е спортна кола и нейната сила е другаде.

Цените на модела в България започват от 25 405 евро, като представителят на марката предлага специални отстъпки до 3600 евро.