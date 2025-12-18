Кабинетът подаде оставка:

Защо шофьорът и пилотът седят отляво, а машинистът - отдясно

18 декември 2025, 16:30 часа 182 прочитания 0 коментара
Защо шофьорът и пилотът седят отляво, а машинистът - отдясно

Позицията на седене на водача не е произволна. Всеки тип превозно средство, независимо дали е кола, самолет или влак, има своя специфична логика за подреждане и позициониране на седалката на водача.

Защо не трябва да се шофира с една ръка

Позицията на седене на водача се определя предимно от правилата за движение на дадена държава. Когато движението се движи отдясно, водачът седи отляво. Тази позиция позволява по-добра видимост към насрещното движение и възможност за контрол на най-опасните маневри, като изпреварване, леви завои и обратни завои. В тези ситуации е важно да се поддържа контрол над центъра на пътя. В страни с ляво движение подредбата е обратна - седалката на водача се премества надясно по същата причина.

Понякога традиционната позиция на седене се променя умишлено. Например, пощенските превозни средства в някои страни са с десен волан, въпреки че движението остава отдясно. Това позволява на водача да стъпи директно на тротоара, а не на пътя на преминаващите автомобили. Подобен дизайн може да се намери и в някои общински превозни средства. Такива превозни средства обаче се класифицират като превозни средства със специално предназначение.

Още: Пет неща, на които автомобилният иструктор не ви учи

В авиацията и железопътния транспорт логиката е различна. Тук изборът на място за сядане на пилота не е обвързан с пътните ленти. Той се е развил исторически и е зависел от най-удобния начин за управление на самолета, наблюдение на приборите и взаимодействие с оборудването.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Например, в авиацията мястото на пилота е отляво. Това е така, защото самолетът се управлява не само от контролната колона и педалите. Лостовете за дросела на двигателя са разположени между пилотите и е по-удобно да се управляват с дясната ръка. Когато капитанът е седнал отляво, той може да прави това без излишни движения. Освен това, при рулиране около летището и приближаване към рампата, лявата страна осигурява по-добър контрол, тъй като пътниците се качват и слизат от тази част на фюзелажа.

Още: Защо скоростомерите показват повече, отколко колата може да вдигне

В железопътния транспорт нещата са се развили по различен начин. Първите парни локомотиви са имали голям котел, което значително е ограничавало видимостта. Ако машинистът е седнал отляво, значителна част от коловозите би била просто невидима. Ето защо е поставен отдясно – това улеснява следенето на сигналите, персонала на гарата и прелезите.

По-късно технологиите се променят. Сигналите остават в миналото, появяват се дизеловите и електрическите локомотиви, а видимостта в кабината става почти еднаква от двете страни. Но навикът остава. Мястото на машиниста остава отдясно, защото предлага по-добра видимост към перона.

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Велизар Георгиев
Велизар Георгиев Отговорен редактор
Пилот Шофьор шофиране машинист
Още от Авто
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес