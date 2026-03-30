Защо производители намаляват вискозитета на моторните масла

Глобалните автомобилни производители все повече разчитат на масла с нисък вискозитет, обещавайки икономии на гориво и намалени емисии. Но подходящи ли са тези масла за всички двигатели?

През последните години пазарът на моторни масла претърпява истинска революция: автомобилните производители масово преминават към формули с нисък вискозитет, което пряко влияе върху производителността на съвременните превозни средства. Причината е проста: по-строгите екологични стандарти и изискванията за горивна ефективност принуждават инженерите да търсят нови решения.

HTHS: Ключов параметър за защита

Ключовият термин тук е HTHS (High Temperature High Shear - висока температура и срязване). Този показател, измерен в милипаскали в секунда (mPa·s), определя способността на маслото да защитава двигателя при екстремни натоварвания. Колкото по-висок е HTHS, толкова по-дебел е масленият филм и толкова по-високо е нивото на защита.

Маслата се разделят на две основни групи:

Високовискозни (HTHS от 3,5 mPa s и нагоре).

Нисковискозни (HTHS от 1,7 до 3,5 mPa s).

Те могат да бъдат разграничени по тяхната SAE класификация. Например, индексите 0W-16, 0W-20 и 0W-30 са типични за нисковискозни масла, докато 5W-40 или 5W-50 са за високовискозни масла. Индексът 5W-30 е гранична стойност: класифицирането му в една или друга група зависи от конкретната HTHS стойност.

Защо са необходими нисковискозни масла?

Възниква естествен въпрос: ако високовискозните масла осигуряват по-добра защита на двигателя, защо са необходими техните нисковискозни аналози? Отговорът се крие в съвременните екологични и горивни изисквания. Новите двигатели са проектирани да минимизират загубите от триене. Ниският вискозитет помага за:

Намаляване на хидравличното съпротивление на движещите се части.

Подобрение на разсейването на топлината.

Увеличаване на ефективността на двигателя.

Спестяването на гориво при използване на масла 0W-20 може да достигне 5% в сравнение с формулите 5W-30 или 5W-40. Освен това, съвременните двигатели имат по-малки хлабини и по-гладки повърхности - гъстото масло просто не може да проникне в зоните на триене своевременно. Маслото с нисък вискозитет циркулира по-бързо през системата по време на студен старт, осигурявайки незабавна защита.

Кой трябва да използва масла с нисък вискозитет?

Маслата с нисък вискозитет са предназначени предимно за съвременни двигатели, които отговарят на емисионните стандарти Euro-4 и/или такива, произведени след 2000 г. Те са особено подходящи за компактни двигатели с турбокомпресор с обем между 1,0 и 2,0 литра.

При по-стари двигатели, особено тези с голям пробег, използването на такива масла може да има обратен ефект: маслената помпа не успява да генерира необходимото налягане, а защитният филм между компонентите е твърде тънък. Това води до риск от износване и скъпи ремонти.

Кога трябва да избягвате масла с нисък вискозитет?

Ако вашият автомобил е произведен след 2000 г. или има емисионен стандарт по-нисък от Euro-3, най-добре е да избягвате използването на масла с нисък вискозитет. Същото важи и за двигатели, проектирани за по-гъсти смазочни материали. Такива двигатели няма да постигнат икономия на гориво и рискът от повреди се увеличава.

За превозни средства с голям пробег (вземете предвид не само пробега, но и интензивното градско шофиране) се препоръчва използването на масла с по-висок вискозитет клас XW-40 или XW-50. Това помага да се компенсират увеличените хлабини и нормалното износване на компонентите.

Как да направите правилния избор

Основното правило при избора на масло е стриктно да се спазват препоръките на производителя в сервизното ръководство. Обърнете внимание на одобренията на производителя, съответствието с международните стандарти API, ACEA и ILSAC и изберете вискозитет SAE в рамките на допустимите граници за вашия модел автомобил. Само този подход ще гарантира надеждна работа на двигателя и ще избегне неприятни изненади.