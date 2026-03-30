Лайфстайл:

Защо производители намаляват вискозитета на моторните масла

30 март 2026, 10:33 часа
Снимка: 110 km
Глобалните автомобилни производители все повече разчитат на масла с нисък вискозитет, обещавайки икономии на гориво и намалени емисии. Но подходящи ли са тези масла за всички двигатели?

През последните години пазарът на моторни масла претърпява истинска революция: автомобилните производители масово преминават към формули с нисък вискозитет, което пряко влияе върху производителността на съвременните превозни средства. Причината е проста: по-строгите екологични стандарти и изискванията за горивна ефективност принуждават инженерите да търсят нови решения.

HTHS: Ключов параметър за защита

Ключовият термин тук е HTHS (High Temperature High Shear - висока температура и срязване). Този показател, измерен в милипаскали в секунда (mPa·s), определя способността на маслото да защитава двигателя при екстремни натоварвания. Колкото по-висок е HTHS, толкова по-дебел е масленият филм и толкова по-високо е нивото на защита.

Маслата се разделят на две основни групи:

Високовискозни (HTHS от 3,5 mPa s и нагоре).

Нисковискозни (HTHS от 1,7 до 3,5 mPa s).

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Те могат да бъдат разграничени по тяхната SAE класификация. Например, индексите 0W-16, 0W-20 и 0W-30 са типични за нисковискозни масла, докато 5W-40 или 5W-50 са за високовискозни масла. Индексът 5W-30 е гранична стойност: класифицирането му в една или друга група зависи от конкретната HTHS стойност.

Защо са необходими нисковискозни масла?

Възниква естествен въпрос: ако високовискозните масла осигуряват по-добра защита на двигателя, защо са необходими техните нисковискозни аналози? Отговорът се крие в съвременните екологични и горивни изисквания. Новите двигатели са проектирани да минимизират загубите от триене. Ниският вискозитет помага за:

Намаляване на хидравличното съпротивление на движещите се части.

Подобрение на разсейването на топлината.

Увеличаване на ефективността на двигателя.

Спестяването на гориво при използване на масла 0W-20 може да достигне 5% в сравнение с формулите 5W-30 или 5W-40. Освен това, съвременните двигатели имат по-малки хлабини и по-гладки повърхности - гъстото масло просто не може да проникне в зоните на триене своевременно. Маслото с нисък вискозитет циркулира по-бързо през системата по време на студен старт, осигурявайки незабавна защита.

Кой трябва да използва масла с нисък вискозитет?

Маслата с нисък вискозитет са предназначени предимно за съвременни двигатели, които отговарят на емисионните стандарти Euro-4 и/или такива, произведени след 2000 г. Те са особено подходящи за компактни двигатели с турбокомпресор с обем между 1,0 и 2,0 литра.

При по-стари двигатели, особено тези с голям пробег, използването на такива масла може да има обратен ефект: маслената помпа не успява да генерира необходимото налягане, а защитният филм между компонентите е твърде тънък. Това води до риск от износване и скъпи ремонти.

Кога трябва да избягвате масла с нисък вискозитет?

Ако вашият автомобил е произведен след 2000 г. или има емисионен стандарт по-нисък от Euro-3, най-добре е да избягвате използването на масла с нисък вискозитет. Същото важи и за двигатели, проектирани за по-гъсти смазочни материали. Такива двигатели няма да постигнат икономия на гориво и рискът от повреди се увеличава.

За превозни средства с голям пробег (вземете предвид не само пробега, но и интензивното градско шофиране) се препоръчва използването на масла с по-висок вискозитет клас XW-40 или XW-50. Това помага да се компенсират увеличените хлабини и нормалното износване на компонентите.

Как да направите правилния избор

Основното правило при избора на масло е стриктно да се спазват препоръките на производителя в сервизното ръководство. Обърнете внимание на одобренията на производителя, съответствието с международните стандарти API, ACEA и ILSAC и изберете вискозитет SAE в рамките на допустимите граници за вашия модел автомобил. Само този подход ще гарантира надеждна работа на двигателя и ще избегне неприятни изненади.

 

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Велизар Георгиев Отговорен редактор
моторно масло поддръжка на кола автомобилно масло
Още от Авто
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес