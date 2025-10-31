Любопитно:

31 октомври 2025, 08:14 часа 136 прочитания 0 коментара
Наистина ли електромобилите са по-чисти от колите с ДВГ?

Всеобщо прието е, че електрическите автомобили са по-чисти от аналозите им с двигателите с вътрешно горене, но дали е точно така? Ново проучване на университета Дюк (САЩ) показва, че нещата са малко по-различни, най-вече при употребата на превозно средство, задвижвано на ток, през първите две години след излизането му на пътя.

Учените са изчислили, че за този период на експлоатация електрическите автомобили отделят средно с с 30%. повече CO2 от автомобилите с двигатели с вътрешно горене. След втората година обаче ситуацията се променя - екологичният баланс се измества в полза на електромобилите и те стават забележимо по-чисти от бензиновите си колеги.

Изследователите са включили в изчисленията си не само оперативните емисии, отделяни от колата по време на път, но и емисиите от добива на литий, производството на батерии и сглобяването на автомобилите. Всички те са по-високи от тези на превозно средство, задвижването с ДВГ.

След две години експлоатация, благодарение на по-чистата енергия и по-ниския въглероден отпечатък, общите емисии на електрически автомобил вече стават по-ниски от тези на автомобили с конвенционално задвижване.

Нещата обаче са на път да се променят, благодарение на новите технологии, използвани за батериите. Според изчисленията на Fraunhofer-Institut и Umweltbundesamt до 2030 г. всяка батерия ще намали емисиите с 220 кг CO2, а до 2050 г. - със 127 кг.

Германските учени отбелязват, че в Европа картината е още по-добра благодарение на разпространението на домашните слънчеви панели. Изследователите смятат, че с декарбонизацията на енергийния сектор електрическите автомобили ще се превърнат в основен инструмент за намаляване на емисиите в транспорта.

 

 

Велизар Георгиев
