Как да разберете, че ви продават фалшиви гуми

Покупката на нов комплект гуми във Facebook или в OLX е въпрос на няколко клика. Продавачът няма отзиви, снимките изглеждат убедително, а цената е наполовина от пазарната. Звучи привлекателно, докато не си спомните, че гумите са единственото, което свързва колата с пътя.

Според данни от Международната асоциация на гумената индустрия, фалшивите модели гуми представляват до 10% от всички продажби в мрежата. Такива гуми се изработват в занаятчийски работилници без сертификация. Те не преминават тестове за сила и захват. В същото време тестването на истински гуми включва стотици проверки: от температурна устойчивост до поведение на мокър асфалт. Фалшивите не го понасят.

Как да разпознаете фалшивите гуми

Фалшивите гуми често излъчват малки детайли. Неравномерен шрифт на страничната стена, странни параметри за тегло, липсващ или изкривен DOT код. Този код съдържа датата на производство: последните четири цифри показват седмицата и годината. Ако ги няма, най-вероятно се сблъсквате с фалшификат.

Външно фалшивият може да изглежда нов, но качеството на гумата говори само за себе си - твърде мека, остра миризма, следи от неравномерно образуване. При пътни условия такава гума може да се отдели след няколко километра.

Какво казват експертите

Както отбелязва автомобилни експерти, можете да проверите оригиналността още преди да купите. DOT кодът може да се провери спрямо базата данни на производителя. Ако не е в списъка, трябва да откажете да купувате.

Друг съвет е да купувате изключително от лицензирани обекти. Големите продавачи, като оторизираните дилъри на Michelin, Continental или Nokian, пазят всички сертификати. Онлайн реклами като "нови гуми с огромна отстъпка" са причина да се замислите.

Съвети за шофьори

• Не купувайте гуми без касова бележка и сертификат.

• Обърнете внимание на теглото и миризмата на гумата – фалшивите често са по-леки и миришат по-остро.

• Проверете кода на DOT и маркировките за размери.

• Не се доверявайте на снимки, направени под странни ъгли или без лога.