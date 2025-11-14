Опасно ли е смесването на лятна и зимна течност за чистачки?

Всяка есен шофьорите се сблъскват с една и съща дилема - все още има малко хладка течност в резервоара на чистачките, а прогнозите предвиждат замръзване. И въпросът е - да се източи или да се добави нова? Противно на страховете, смесването на течности за миене на предното стъкло не е грешка, стига да се спазва едно просто правило.

Въпреки че и двата препарата се използват за една и съща цел - за поддържане на прозорците чисти, те са диаметрално различни по състав. Хладката течност е предимно деминерализирана вода (до 90 процента от съдържанието) с добавка на детергенти и аромати. Предполага се, че ефективно премахва насекоми, прах и мазни отлагания, но не може да се справи с ниските температури. Дори при лека слана може да замръзне.

Зимната течност има съвсем различна рецепта. Съдържа повече алкохол - етил или изопропил - което понижава точката на замръзване до -40 градуса по Целзий. Съдържа също така средства за защита от корозия и пропилей гликол, който предотвратява образуването на отлагания в тръбите. Благодарение на тях системата за миене не се поврежда в студените дни.

Можете ли да смесвате лятна течност със зимна течност?

Да, но само ако температурата на въздуха все още не падне под нулата. Течностите за миене на предното стъкло, независимо от производителя, обикновено се смесват, така че комбинацията им няма да предизвика химическа реакция или да унищожи компонентите на системата.

Трябва обаче да се помни, че след смесване на два вида течности, точката на замръзване на цялата смес автоматично ще се увеличи. Например, ако зимната течност е била устойчива на замръзване до -20 градуса по Целзий и я разреждаме наполовина с лятната, такава смес ще замръзне при около -5 градуса по Целзий. На практика това означава, че при първата твърда слана маркучите могат да се запушат или резервоарът да се счупи.

Ето защо се препоръчва да добавяте зимна течност само когато по-голямата част от лятната течност вече е използвана. Това ще поддържа концентрацията на алкохол достатъчна, за да предотврати замръзване.

Какво се случва, ако течността замръзне в системата?

Ефектите може да са по-сериозни, отколкото изглеждат. Замръзналата течност се разширява, което може да доведе до:

• пукнатини в резервоара,

• разпечатване на проводници,

• повреда на помпата за миене,

• запушване на дюзите и образуване на отлагания след размразяване.

Ремонтът на такава система не е скъп, но обезпокоителен, докато подмяната на помпа или резервоар може да струва по-сериозна сума.

Къде се намира пълнителят за течност за миене на предното стъкло и как да проверите нивото му?

В повечето автомобили пълнителят на течността за миене на предното стъкло е маркиран със син щепсел със символ за стъкло и водна струя. Обикновено се намира в двигателното отделение, от едната страна на радиатора. В съвременните автомобили резервоарът има прозрачни стени, което ви позволява лесно да оцените нивото на течността, без да отваряте капачката. Струва си да знаете, че капацитетът на резервоара обикновено е от 3 до 6 литра - което е точно толкова, колкото побира стандартна бутилка зимна течност.