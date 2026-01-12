Показно със студ: Китайска кола не понася руския климат (ВИДЕО)

Китайските автомобили в Русия масово не издържат на студеното време, характерно за всички региони на Руската федерация. Интересна видеодемонстрация показа известният руски пропаганден телеграм канал Shot, който е част от групата канали, контролирани от Арам Габрелянов. Габрелянов е едно от остриетата на руската пропагандна журналистика и е в санкционния списък на ЕС.
Във видеото се вижда какво се случва с автомобил, който е китайско производство – или поне такова е твърдението. Понеже е "студеничко", шофьорската врата не се отваря, прозорецът – също. В крайна сметка, не от първи път, но прозорецът се отваря – само че вратата упорито не иска, дори отвън, не само отвътре. И, шегичка – не се отваря и другата врата, на съседното до шофьорското място.
Russians are facing a new and rather unpleasant problem — Chinese cars turn into “coffins on wheels” in winter— NEXTA (@nexta_tv) January 12, 2026
Many vehicles are experiencing mass failures of door locks. Most often, the driver’s door jams.
The reason is condensation getting into the lock’s electric motor. It… pic.twitter.com/ZuAIxJ9qoU
Остава обаче голяма мистерия – как тогава шофьорът изобщо е влязъл в колата?
