Показно със студ: Китайска кола не понася руския климат (ВИДЕО)

Китайските автомобили в Русия масово не издържат на студеното време, характерно за всички региони на Руската федерация. Интересна видеодемонстрация показа известният руски пропаганден телеграм канал Shot, който е част от групата канали, контролирани от Арам Габрелянов. Габрелянов е едно от остриетата на руската пропагандна журналистика и е в санкционния списък на ЕС.

Във видеото се вижда какво се случва с автомобил, който е китайско производство – или поне такова е твърдението. Понеже е "студеничко", шофьорската врата не се отваря, прозорецът – също. В крайна сметка, не от първи път, но прозорецът се отваря – само че вратата упорито не иска, дори отвън, не само отвътре. И, шегичка – не се отваря и другата врата, на съседното до шофьорското място.

Russians are facing a new and rather unpleasant problem — Chinese cars turn into “coffins on wheels” in winter



Many vehicles are experiencing mass failures of door locks. Most often, the driver’s door jams.



The reason is condensation getting into the lock’s electric motor. It… pic.twitter.com/ZuAIxJ9qoU — NEXTA (@nexta_tv) January 12, 2026

Остава обаче голяма мистерия – как тогава шофьорът изобщо е влязъл в колата?

