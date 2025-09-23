„Правило за 10 секунди“ пести гориво и пази двигателя

Спирането на железопътен прелез, дългото задръстване или чакането пред супермаркет са ситуации, познати на градските шофьори, при които двигателят продължава да работи на празен ход. Експертите обаче напомнят за просто, но ефективно „правило за 10 секунди“, което помага да се спести гориво и да се спести ресурсът на задвижващия агрегат.

Петте най-опасни летни навика на шофьорите

Същността на правилото е следната: ако се очаква спиране с продължителност повече от 10 секунди, струва си да изключите двигателя.

Проучванията доказват, че след това време двигателят консумира повече гориво на празен ход, отколкото е необходимо за рестартирането му. И това е ненужна загуба на пари и вреда за компонентите на двигателя.

Това се обяснява с факта, че по време на престой се нарушава оптималното съотношение на горивно-въздушната смес. Системата не получава достатъчно кислород, сместа се обогатява с гориво, което води до непълно изгаряне.

Още: Вредни шофьорски навици, които убиват окачването

В резултат на това натрупването на отлагания по цилиндрите, проникването на гориво в моторното масло и дори рискът от кондензация на пара в изпускателната система. С течение на времето това ускорява износването на свещите, буталните пръстени, клапаните и катализатора.

Лошо ли е да изключите двигателя и да стартирате отново? Експертите отговарят: съвременните автомобили не го правят. Освен това така работи стандартната система Start-Stop, която автоматично изключва двигателя при спиране.

Смята се, че в градски режим такава система може да намали разхода на гориво с 8-15%.

Още: Защо обувките са много важни при шофиране?

Вярно е, че трябва да се има предвид, че честите рестартирания изискват специални акумулатори с повишена издръжливост. За машините с турбокомпресор съвременните Start-Stop системи отчитат необходимостта от охлаждане на турбината и не изключват двигателя преждевременно.

Като цяло „правилото на 10 секунди“ е лесен и безопасен начин да спестите гориво, да намалите емисиите и да се погрижите за дълголетието на двигателя. Това е особено вярно през лятото, когато работата на двигателя на място само добавя топлинно натоварване към автомобилните агрегати.