Кабинетът подаде оставка:

Купувате кола на 200 000 км - обърнете внимание на тези части

18 декември 2025, 16:25 часа 235 прочитания 0 коментара
Купувате кола на 200 000 км - обърнете внимание на тези части

В миналото автомобил с пробег над 200 000 километра беше приеман като „бомба със закъснител’’, но в наши дни при разумно обслужване много коли могат да карат много повече. Въпреки това, това е моментът, когато естественото износване на много компоненти става много изразено. Когато купувате такъв автомобил, трябва да имате това предвид и внимателно да проверите няколко важни елемента. Какво да търсите при покупка на употребяван автомобил с по-голям пробег?

Още: Какъв е оптималния пробег за покупка на употребяван автомобил

Ключът не е толкова в самия пробег, а в това, което се е случило с колата през тези 200 000 километра. Ако е шофирал основно по пътя, редовно е посещавал сервиз и е получавал качествено масло, това все пак може да бъде сигурна инвестиция. Въпреки това, струва си предварително да се предположи, че определени елементи ще изискват повече внимание – и да се вземе това предвид в бюджета.

Смяна на ангренажния ремък

При такъв пробег първият въпрос винаги е свързан с ангренажния ремък. Ако той не бъде сменен според указанията, може да бъде силно износен, както и водната помпа и ролките. При двигатели с верига съществува риск от разтягане. Историята на обслужване, където е отбелязана смяната на този важен детайл, е голям плюс. Ако обаче тя липсва, трябва да се примирите с този разход.

Турбокомпресорът също изисква внимание

След 200 0000 км турбокомпресорът също изисква специално внимание, особено при автомобили, използвани главно в града. Първите симптоми са спад в динамиката, появата на дим или характерно свирене. Освен това има типични течове на масло от капака на клапаните, уплътненията на валовете или маслената капа.

Какво да гледате в окачването?

Разхлабването на носачите, износените втулки или счупените пружини често са стандарт при употребявани единици с голям пробег. Симптомите включват почукване по неравности, плаване на колата в завоите или неравномерно износване на гумите.

Още: Винаги обръщайте внимание на това при покупка на употребяван автомобил

Струва си да проверите и кормилната система. Прекомерна хлабина на волана, течове от рейката или трясък при бързо завъртане на волана могат да означават нужда от регенерация или подмяна, което може да бъде скъпо. Добре е да закарате колата на тест драйв по по-лош път – тогава окачването трябва да разкрие несъвършенствата ѝ.

Скоростна кутия и съединител

С пробег над 200 000 км, все по-често се разкрива износването на синхронизаторите в ръчните скоростни кутии. Трудността при бързо превключване на две или три, скърцане при смяна на предавки или ясен вой в определена предавка са сигнали, които не бива да се игнорират. При много автомобили на тази възраст съединителят също прекратява живота си – симптомите са плъзгане при силно ускорение и висока точка на "хващане".

Още: Защо ниската цена на стар дизел крие големи рискове

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Съвременните слот машини са още по-чувствителни. Ако маслото е сменяно рядко или изобщо не е (а обикновено ново трябва да отиде на трансмисията след максимум 80 000 км), могат да възникнат рязки потегляния, забавяния при стартиране, липса на плавност на зъбните колела. Диагностиката и обслужването на автоматичната кутия изискват специалист и могат да бъдат скъпи, затова всяка тревожна реакция на скоростната кутия по време на тест-драйв трябва да подтикне много внимателно решение.

DPF и EGR също трябва да се проверят

При дизелови двигатели над 200 000 км, дизеловият филтър за частици и EGR клапанът много често излизат на преден план. Запушен DPF се проявява чрез често прегаряне, прекъсване на захранване и грешки в компютъра. От друга страна, EGR, замърсен с въглерод, може да доведе до неравномерна работа на двигателя и дим. Регенерацията или заместването на тези елементи обикновено струват скъпо.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Велизар Георгиев
Велизар Георгиев Отговорен редактор
употребявани автомобили покупка на кола ремонт на автомобил
Още от Авто
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес