Купувате кола на 200 000 км - обърнете внимание на тези части

В миналото автомобил с пробег над 200 000 километра беше приеман като „бомба със закъснител’’, но в наши дни при разумно обслужване много коли могат да карат много повече. Въпреки това, това е моментът, когато естественото износване на много компоненти става много изразено. Когато купувате такъв автомобил, трябва да имате това предвид и внимателно да проверите няколко важни елемента. Какво да търсите при покупка на употребяван автомобил с по-голям пробег?

Ключът не е толкова в самия пробег, а в това, което се е случило с колата през тези 200 000 километра. Ако е шофирал основно по пътя, редовно е посещавал сервиз и е получавал качествено масло, това все пак може да бъде сигурна инвестиция. Въпреки това, струва си предварително да се предположи, че определени елементи ще изискват повече внимание – и да се вземе това предвид в бюджета.

Смяна на ангренажния ремък

При такъв пробег първият въпрос винаги е свързан с ангренажния ремък. Ако той не бъде сменен според указанията, може да бъде силно износен, както и водната помпа и ролките. При двигатели с верига съществува риск от разтягане. Историята на обслужване, където е отбелязана смяната на този важен детайл, е голям плюс. Ако обаче тя липсва, трябва да се примирите с този разход.

Турбокомпресорът също изисква внимание

След 200 0000 км турбокомпресорът също изисква специално внимание, особено при автомобили, използвани главно в града. Първите симптоми са спад в динамиката, появата на дим или характерно свирене. Освен това има типични течове на масло от капака на клапаните, уплътненията на валовете или маслената капа.

Какво да гледате в окачването?

Разхлабването на носачите, износените втулки или счупените пружини често са стандарт при употребявани единици с голям пробег. Симптомите включват почукване по неравности, плаване на колата в завоите или неравномерно износване на гумите.

Струва си да проверите и кормилната система. Прекомерна хлабина на волана, течове от рейката или трясък при бързо завъртане на волана могат да означават нужда от регенерация или подмяна, което може да бъде скъпо. Добре е да закарате колата на тест драйв по по-лош път – тогава окачването трябва да разкрие несъвършенствата ѝ.

Скоростна кутия и съединител

С пробег над 200 000 км, все по-често се разкрива износването на синхронизаторите в ръчните скоростни кутии. Трудността при бързо превключване на две или три, скърцане при смяна на предавки или ясен вой в определена предавка са сигнали, които не бива да се игнорират. При много автомобили на тази възраст съединителят също прекратява живота си – симптомите са плъзгане при силно ускорение и висока точка на "хващане".

Съвременните слот машини са още по-чувствителни. Ако маслото е сменяно рядко или изобщо не е (а обикновено ново трябва да отиде на трансмисията след максимум 80 000 км), могат да възникнат рязки потегляния, забавяния при стартиране, липса на плавност на зъбните колела. Диагностиката и обслужването на автоматичната кутия изискват специалист и могат да бъдат скъпи, затова всяка тревожна реакция на скоростната кутия по време на тест-драйв трябва да подтикне много внимателно решение.

DPF и EGR също трябва да се проверят

При дизелови двигатели над 200 000 км, дизеловият филтър за частици и EGR клапанът много често излизат на преден план. Запушен DPF се проявява чрез често прегаряне, прекъсване на захранване и грешки в компютъра. От друга страна, EGR, замърсен с въглерод, може да доведе до неравномерна работа на двигателя и дим. Регенерацията или заместването на тези елементи обикновено струват скъпо.