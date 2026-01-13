Проблеми с дизела през зимата – ето какво да направите

Въпреки че дялът на дизеловите автомобили в продажбата на нови автомобили намалява, все още има милиони дизелови автомобили по нашите пътища. Проблемът е, че дори зимното гориво не винаги се справя с големите студове, които преобладават в почти цяла Европа през последните дни. Какво да направите, когато дизеловият двигател не стартира? И как да го предотвратим?

Всеки, който кара дизел, знае този проблем. Сутринта температурата пада под минус десет, завъртаме ключа в запалването и... Нищо. Стартерът се върти, но двигателят не стартира. Или казано по друг начин – започва за момент и угасва. Това са класически симптоми на запушена горивна система, която е станала жертва на студ.

Защо е по-трудно стартират дизелите през зимата?

Проблемът се крие в самата природа на дизела. Вече при температура около минус седем градуса по Целзий започват да се образуват фини парафинови кристали в горивото – това е т.нар. „гелиране’’. Те са основният виновник – потъват на дъното на резервоара, запушват горивните линии и най-вече запушват горивния филтър. Резултатът? Помпата за впръскване не получава гориво, двигателят не може да работи.

Производителите на горива са наясно с това, затова от средата на ноември до края на февруари така нареченият „зимен’’ дизел е наличен на бензиностанциите. Той съдържа специални добавки, които намаляват точката на замръзване на горивото и теоретично трябва да гарантира безпроблемна работа на двигателя дори при минус двадесет градуса. На практика обаче варира.

Какво да правите, когато дизелът вече е замръзнал?

Ако колата ви е станала жертва на измръзване, не се опитвайте да стартирате двигателя със сила. Постоянното въртене на стартера само ще изтощи батерията и няма да реши проблема. Единственото разумно решение е да се намери източник на топлина – колата трябва да се загрее, за да се разтворят отново парафиновите кристали.

Ако е възможно, трябва да транспортирате колата до топъл гараж и да изчакате няколко часа. Температурата в нея трябва да е ясно над нулата градуси. Някои хора се опитват да се спасят с сешоар или отоплител, но това е лоша идея. Първо, съществува риск от пожар. Второ, това ще затопля само фрагмент от горивната система, а парафинът може да кристализира на няколко места – в резервоара, тръбите, филтъра или дори в помпата за впръскване.

Как да предотвратите проблеми с дизела през зимата?

Когато температурите паднат под -15 градуса, си струва да се обмисли зареждане с по-скъпо премиум гориво. Производителите гарантират, че такива горива са по-устойчиви на ниски температури от стандартния зимен дизел. Ако имаме такава възможност, паркираме колата в гараж (дори и неотопляем) или поне на място, защитено от вятъра. Дори няколко градуса разлика могат да решат дали двигателят ще стартира без проблеми сутринта.

Има и набор от неща, които не трябва да се правят при никакви обстоятелства. Един от старите съвети е този, който е базиран на добавяне на малко бензин в резервоара. Може би е имало смисъл при автомобили преди 1997 г., но при по-новите модели заплашва да повреди системата за впръскване. Трябва да избягвате да добавяте различни продукти, които уж подобряват параметрите на горивото през зимата сами, освен ако производителят на автомобила не го разрешава изрично.

Много по-нови дизелови модели имат фабрични нагреватели за горивни филтри или горивни линии. Ако колата ви няма такива, а редовно паркирате навън в район, където зимите могат да бъдат студени, си струва да попитате услугата за възможността за монтаж на такова устройство, което не е скъпо. Също така трябва да помните редовно да сменяте горивния филтър според препоръките на производителя. Използван филтър ще се запуши по-бързо от парафин.