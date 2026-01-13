Северна Македония е фаворит за туристите от две държави

Броят на туристите се е увеличил, главно поради чужденци, посетили страната. Данните са за ноември 2025 г., когато са регистрирани 77 570 туристи и 146 605 нощувки, предаде pari.mk, позовавайки се на информация от на Държавната статистическа служба. Сред тях 25,7% са местни, а 74,3% са чуждестранни туристи. Броят на гостите е съпроводен с годишен ръст от 16,3%, като за сравнение - през ноември 2024 г. са регистрирани 66 701 туристи. Същевременно броят на местните туристи е намалял с 5,4%, от 21 045 на 19 910. За разлика от тях, броят на чуждестранните туристи се е увеличил със значителните 26,3% - от 45 656 на 57 660.

Още статистика

През 2024 г. статистиката е регистрирала 138 226, а през същия месец на 2025 г. година - 146 605.

33,9% от нощувките са реализирани от македонски граждани, а 66,1% от чужденци. Следователно, вътрешните нощувки са намалели с 6,8% (от 53 332 на 49 709), докато чуждестранните са се увеличили с 14,1% (от 84 894 на 96 896).

Туристите от две държави предпочитат Северна Македония

Отново най-многобройни са гостите от Турция – 12 401, следвани от 11 812 от Германия, 3793 от Сърбия и 3506 от Гърция, пише още изданието. ОЩЕ: Хотелите без проблеми с еврото и с ръст на цените: Искат да наемат българи, но няма желаещи