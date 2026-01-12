Закъсваме с колата на минус 10 градуса: Експерт каза какво да правим

В ситуация да аварираме с автомобил при минус 10 градуса и в която сме извън пътя - остава да оставим колата да работи и да поддържа температурата вътре в купето до пристигането на помощ, която може да ни изкара от снега и да ни приберат и нас. Този съвет даде в сутрешния блок на БНТ автоекспертът Георги Бързаков за подоготовката на автомобила за зимни условия. Той уточни, че преди да тръгнем на път е важно да проверим охладителната течност, да сме със зимни гуми, с хубав грайфер. "Разликата между зимната гума и лятната всички я знаем", добави той.

Друг съвет, който експертът даде, е да караме внимателно, по-бавничко. "Резервоарът винаги да е пълен до горе. Просто да сме подготвени за всякакви условия на ниски температури", добави още Бързаков.

Пътната обстановка в страната

По данни на Агенция "Пътна инфраструктура" 608 снегопочистващи машини обработват настилките по републиканските пътища. Трасетата са почистени, проходими при зимни условия, трафикът се осъществява без затруднения, работата по третиране продължава. Сняг вали в 17 области, това са Благоевград, Велико Търново, Габрово, Кърджали, Ловеч, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Търговище, Хасково и Шумен. Дейностите по зимно поддържане на републиканската пътна мрежа продължават, за да се гарантира безопасно пътуване. ОЩЕ: Свидетели на свлачището: Работници са били на косъм на пътя за Пампорово