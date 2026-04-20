Експерти по безопасност критикуват подкрепата на ЕС за електромобилите

Европейската политика за подкрепа на електрическите превозни средства отново беше подложена на критики. Този път от Euro NCAP - организацията, отговорна за оценката на безопасността на автомобилите. Нейният ръководител - Михаел ван Ратинген, беше категоричен, че държавите активно субсидират прехода към електрически автомобили, но напълно игнорират въпроса за безопасността.

В момента пазарният дял на електрическите превозни средства в Европа вече надхвърля 28%, което е резултат от щедри помощи и програми за подкрепа. Въпреки това, според експерти, подобни мерки могат да бъдат насочени към стимулиране на закупуването на по-безопасни автомобили – например модели с най-високи резултати в краш тестовете. Проблемът е, че сигурността все още не е станала фактор за финансова мотивация.

Купувачите се фокусират върху цената и технологиите, а не върху нивото на защита. В същото време модерните системи за подпомагане на водача и подсилените каросерия могат значително да намалят риска от наранявания и смъртни случаи по пътищата. Интересното е, че самите автомобилни производители някога са се съмнявали в изискванията на Euro NCAP, смятайки ги за твърде строги. Но към края на 90-те се появиха първите масови модели с най-висок резултат – доказателно, че безопасността може да стане стандарт, а не опция.

Сега предстои налагането на нови правила. От 2027 г. в Европа ще влязат в сила по-строги стандарти за безопасност GSRII, които ще задължат автомобилните производители да внедрят допълнителни защитни системи. Това неизбежно ще повлияе на цената на автомобилите, което отново повдига въпроса: кой автомобил е по-добър за избор – евтин или безопасен?

Пазарът вече показа, че субсидиите могат бързо да променят поведението на потребителите. Ако същите мерки се прилагат и за безопасността, автопаркът щеше да бъде обновен не само по-екологично чист, но и по-безопасен. В резултат на това всички ще се възползват – както шофьорите, така и пътниците.

