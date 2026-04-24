Пет неща, които да направите веднага след удар в дупка на пътя

Всеки може да влезе в дупка, и най-често това завършва не само с развалено настроение, но и с реални щети по колата. Дори и ударът да изглежда лек, е твърде рано да се успокояваме, тъй като последствията може да не се появят веднага. Да не говорим, че често отговорността за състоянието на пътя може да бъде оспорвана, което да доведе до допълнителни проблеми.

Важно е да действате бързо и правилно. Колкото по-добре запишете обстоятелствата около инцидента, толкова по-големи са шансовете да докажете, че щетата е настъпила именно заради ямата, а не по ваша вина.

1. Спрете и огледайте колата

Първо трябва безопасно да спрете встрани от пътя, да включите аварийните светлини и да поставите предупредителен триъгълник, както изискват правилата за движение. След това внимателно огледайте колата: проверете колелата, джантите, окачването – дали има изтичане на технически течности, странни шумове или други поражения.

Ако ударът е бил силен, по-добре е да не продължавате да шофирате. На тъмно фенерче и отразяващ жилетка ще са полезни, а ако има забележими повреди, е по-безопасно да се повика „Пътна помощ“.

2. Запишете на видео мястото на инцидента

Незабавно направете снимки и видеа: общ план на пътя, самата дупка, позицията на колата, следи от спиране, повреди по колелата и каросерията, пътни знаци, маркировки и околни ориентири. Ако ямата е скрита от вода, сняг или кал, непременно го опишете в записа, защото такива детайли помагат да се докаже, че дефектът на пътната настилка е бил слабо видим за шофьора.

Ако е възможно, измерете размерите на дупката – дължина, ширина и дълбочина. Ако дефектът надвишава определените от правилата стойности, това засилва позицията на водача в спор за обезщетение за щети.

3. Обадете се на „Пътната полиция“

Ако колата е повредена, трябва да се обадите на пътната полиция и официално да регистрирате инцидента. Това е важно, защото именно тези документи по-късно ще станат основна доказателствена база за застрахователната компания или за претенция срещу организацията, която поддържа пътя.

Помолете в материалите да се посочи: местоположението на инцидента, размера на дупката, щетите по колата, липсата на предупредителни знаци и обстоятелствата, при които сте преминали дефекта на пътя. Ако има свидетели, запишете техните контакти.

4. Подайте иск за възстановяване на сумата

Ако има основания, можете да поискате обезщетение за щетите от организацията, която отговаря за поддръжката на пътя. Обикновено иск се подава след получаване на всички документи от пътната полиция, придружена от снимка, схема на катастрофата, сертификат, акт за установени недостатъци по пътя и оценка на щетите.

На практика такива спорове не винаги се разрешават бързо и често е необходимо да се подготви независим преглед. Но без компетентно записване на мястото на инцидента шансът за плащане ще е по-малък.

5. Проверете полицата и гаранцията

Ако пътните власти не признаят отговорност или спорът се проточи, проверете дали вашата комплексна застраховка покрива такива щети. В някои програми щетите от падане в яма се класифицират като застрахователно събитие, ако са регистрирани като инцидент и има подкрепящи документи.

Също така си струва да разгледате гаранционните условия за гуми и джанти, ако все още са валидни. Някои производители или продавачи предлагат отделни програми за защита срещу пътни повреди, но покритието обикновено зависи от условията на покупка и естеството на дефекта.