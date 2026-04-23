Ускорението от 0 до 100 км/ч е мит. Вижте кое наистина има значение

Изборът на двигател в нов или употребяван автомобил е едно от най-трудните решения, което директно се отразява на покупната цена и последващите оперативни разходи. Повечето шофьори, когато разглеждат оферти, най-често гледат данните за ускорение "0-100 км/ч". При ежедневното шофиране обаче съвсем различен параметър е много по-важен.

Това е така, защото рядко ускоряваме с автомобила със спринт от място. И съответно гъвкавостта е много по-важна, т.е. колко време отнема колата да ускори от например 60 до 100 км/ч.

Защо този показател е толкова важен?

Именно в този скоростен диапазон се извършват повечето маневри, които определят нашата безопасност, като изпреварване на камион на национален път или присъединяване към трафика на писта на магистралата. Германската организация ADAC, както и много автомобилни списания, в стандартните си тестове акцентират върху гъвкавостта в диапазона от 60 до 100 км/ч (както и 80-120 км/ч), оценявайки способността на автомобила да ускорява ефективно, без да чака дълго време двигателят да реагира.

Според критериите на експертите, безопасното време за такава маневра е в диапазона от 5,5 до 8 секунди. През това време вагонът изминава разстояние от 122 до 178 метра.

Влияе ли мощността на вашата безопасност?

Добър пример е първата версия на електрическата Dacia Spring, която имаше мощност само 45 к.с. Този малък автомобил ускоряваше от 60 до 100 км/ч за почти 15 секунди, изминавайки 330 метра за това време. За сравнение, Tesla Model S в същия тест прави същото за 1.64 секунди, като са нужни само 36.4 метра.

В същото време отсечката за включване в магистрала е дълга около 250 метра. И това означава, че за румънския автомобил разстоянието няма да бъде достатъчно, за да бъде маневрата напълно безопасна. Затова и Dacia увеличи мощността на електрическата си кола на 70 к.с., което значително подобрява ситуацията.

Как да изберете мощността на колата според вашите нужди?

Няма универсален отговор на въпроса колко конски сили е нужна една кола. Всичко зависи от начина, по който възнамеряваме да я използваме. Ако колата ще се използва само за пътуване до работа в претъпкан град, базовият двигател с по-малко мощност ще бъде напълно достатъчен и ще спести гориво.

Ситуацията се променя, когато планираме пътувания до планините или пътувания с група пътници. При такива условия е необходим по-мощен двигател, който ви позволява ефективно да се изкачвате нагоре без прекалено голямо натоварване на двигателя.

Данните на производителите от 0 до 100 км/ч често са оптимистични и измервани при идеални условия. Когато търсите автомобил, си струва да проверите независими тестове, които показват гъвкавостта на двигателя при отделни предавки.

Трябва също да се помни, че допълнителната маса е врагът на динамиката. Ненужни предмети в багажника или неизползван багажник на покрива влошават способността на колата да ускорява. От друга страна, грижата за техническото състояние и предсказуемият стил на шофиране ще ви позволят да избегнете много опасни ситуации.