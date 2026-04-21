Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

21 април 2026, 17:06 часа 444 прочитания 0 коментара
По-малко автомобили, повече танкове – германската индустрия сменя посоката

Германската икономика очевидно променя курса си. Автомобилната индустрия, която години наред е била основата на растежа и символ на технологичното предимство, сега се сблъсква със сериозни проблеми. В същото време отбранителната индустрия придобива все по-голямо значение, движено от нарастващите разходи на европейските страни за сигурност. Там германските компании виждат възможност да възстановят позициите си.

Автомобилният сектор, който от десетилетия е символ на германската икономическа сила, преминава през труден период. Намаляващите печалби, съкращенията на работни места и нарастващата конкуренция карат компаниите да търсят алтернативи. В същото време значението на оръжейната индустрия нараства, движено от геополитическата ситуация в Европа и увеличените разходи за сигурност.

Промяната на посоката не е случайна. Германия, като страна със силна производствена база, разполага с инфраструктура и персонал, които могат да бъдат адаптирани към нови нужди сравнително бързо. Това прави трансформацията по-бърза от очакваното.

Германски автомобилни компании инвестират в оръжейната индустрия

Според The Wall Street Journal, Германия иска да се възползва от тази ситуация, а един от най-видимите ефекти от тази промяна е трансформацията на производствените заводи. Съоръжения, които преди това са били използвани в автомобилната индустрия, започват да се използват за производство на военна техника. Това е съпроводено от повторно наемане на служители, които преди това са загубили работата си в автомобилния сектор.

Пример за това е Deutz, която досега е участвала в производството на двигатели за автомобилната индустрия. Компанията бързо се адаптира към новите реалности и сега произвежда двигатели за системи Patriot. Както посочва WSJ, опитът, натрупан в масовото производство, играе важна роля тук. Автомобилните компании са свикнали да управляват обширни вериги за доставки и мащабно производство. Прехвърлянето на тези компетенции към отбранителната индустрия може да ускори производството и да повлияе на разходите.

НАТО увеличава разходите за отбрана

Все повече германски компании, свързани с автомобилната индустрия, се включват в отбранителни проекти. Примерите варират от доставки на компоненти до развитие на нови бизнес области. Някои компании си поставят амбициозни цели, като приемат значителен дял от оръжейния сектор в приходите си.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Тези промени са част от по-широк европейски контекст. Страните от НАТО планират значително да увеличат разходите за отбрана през следващите години. В същото време нараства желанието да се стане независим от доставки от извън Европа, което е благоприятно за местните производители.

Автомобилни производите масово намаляват прогнозите си за печалби

Западни медии посочват, че развитието на германската отбранителна индустрия може да повлияе на баланса на силите в Европа. Досега компаниите, предлагащи бързи доставки и конкурентни цени, включително производители от Южна Корея, са получили предимство. Въпреки това, укрепването на местния производствен капацитет в Германия може да промени тази ситуация.

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Велизар Георгиев
автомобилна индустрия европейска отбранителна политика автомобилни производители
Още от Авто
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес