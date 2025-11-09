Става студено и воланът блокира: Спряха модел на "Лада" от продажби в Русия

Руските власти забраниха на дилърите в страната да продават един от моделите на знаковата руска автомобилна марка "Лада". Става въпрос за Lada Largus. Причината - проблеми с кормилното управление.

Забраната е наложена от руската федерална агенция по технически надзор и метрология Росстандарт. Според руската държавна пропагандно-информационна агенция РИА Новости, Росстандарт е поискал информация от АвтоВАЗ относно потенциалното несъответствие на колите Lada Lagus с техническите регламенти.

"От 21 октомври 2025 г. продажбите на всички автомобили Lada Largus в дилърската мрежа са ограничени, докато не бъдат завършени пълният анализ на информацията, тестването на компонентите и анализът на материалите", заяви Росстандарт.

Още: Половин година след като Русия пусна в продажба електрическата си "Лада" само 1 човек я е купил

СНИМКА: Getty Images

Защо се налага това - има сигнали, че воланът на колите от модела блокира при студено време и това прави управлението на автомобила от опасно трудно до направо невъзможно. Интересен факт - поради технологичната инвазия на Китай в автомобилния сектор в Русия имаше твърдения, че единственото, което е наистина руско в руските автомобили, е воланът и производството му.

Преди това да се случи, руските власти включиха Lada Largus в списъка с модели, разрешени за използване като таксита. Ограниченията за моделите бяха въведени в подкрепа на местния производител.

Още: В Русия искат всички таксиметрови шофьори да минат на "Лада", шофьорите се дърпат