Загряване на двигателя на колата през зимата: Кога и колко дълго трябва да се прави

Загряването на двигателя на колата през зимата е от съществено значение. Но как да разбере дали той е загрят правилно през зимата, особено при минусови температури. Колко минути са необходими за загряване на двигателя през зимата?

Необходимо ли е да се загрява двигателят през зимата и какво ще се случи, ако не се направи?

Всяка зима всеки опитен шофьор отива до гаража, пали двигателя и изчаква колата да загрее, дори и да не планира да я използва. Ниските температури влияят пряко върху работата на двигателя.

И така, какво се случва, ако не загреете колата си през зимата? Когато двигателят стои дълго време на студено време, моторното масло се сгъстява и смазва частите по-неефективно. Ако започнете да шофирате без да загреете, двигателят ще работи под повишено натоварване, износването ще се увеличи и разходът на гориво ще се увеличи. Но последствията не се ограничават само до ускорено износване; в дългосрочен план те могат да доведат до сериозни повреди, нестабилна работа на двигателя и проблеми с турбокомпресора и трансмисията. Ето защо въпросът дали е необходимо да се загрява колата в студено време преди шофиране е с категоричен отговор - да, особено когато става въпрос за температури под нулата.

Колко минути са необходими за загряване на двигателя през зимата?

Противно на популярните митове, загряването на превозно средство не означава да изчакате 10-15 минути. Съвременните автомобили се нуждаят само от няколко минути, за да започне маслото да циркулира правилно.

Средно през зимата двигателят се загрява за 1-3 минути при температури малко под нулата и около 3-5 минути при по-силни студове. След това можете да започнете да шофирате, въпреки че първите няколко километра трябва да се изминат спокойно, без рязко ускорение или високи обороти - при тези условия двигателят безпроблемно достига работната си температура.

Как да разберете дали двигателят е правилно загрят през зимата?

Можете да разберете дали двигателят е правилно загрят през зимата по няколко признака.

Първо, оборотите на празен ход първоначално се увеличават - веднага след като стартирате двигателя, но се стабилизират с течение на времето, след което индикаторът за температура на охлаждащата течност започва постепенно да се покачва от нулевата маркировка и от отоплителната система започва да излиза по-топъл въздух.

Последната точка е важен индикатор. Ако усещате студен въздух, идващ от отоплителната система на автомобила, това означава, че антифризът или не достига до нагревателя, или по друг начин не е в състояние да генерира топлина. В този случай е най-добре да избягвате шофирането през следващите няколко минути.

Двигателят се счита за напълно загрят, когато достигне работна температура - обикновено около 80–90 °C, но колата обикновено достига тази температура, докато е в движение.

Трябва ли да затопляте двигателя на колата си през зимата, ако не я шофирате?

Ако колата е просто паркирана и няма планирани пътувания, няма нужда да я загрявате всеки ден. Въпреки това, при силен студ, ако колата не се използва дълго време, краткото ѝ стартиране и загряването ѝ, докато двигателят заработи гладко, може да бъде от полза за акумулатора.

