Тиха отрова: Лекар разкри кой антифриз бавно трови шофьорите

19 февруари 2026, 14:32 часа 314 прочитания 0 коментара
Антифризът, продаван от съмнителни доставчици, може да причини тежко отравяне, категорични са лекари-пулмолози, които вече са се сблъсквали с подобни случаи, съобщава изданието Motor.

Колко често е нормално да се долива антифриз през зимата?

„Метиловият алкохол е силна и опасна отрова за хората; той може да попадне в тялото чрез вдишване на въздух, наситен с неговите пари. Когато метанолът попадне в тялото, той засяга нервната и сърдечно-съдовата система, особено зрителния нерв“, обяснява лекар от медицинския център „Be Healthy“

Специалистът добави, че признаците на отравяне с метанол могат да включват гадене, повръщане, главоболие, замаяност, зрителни нарушения, слепота, силна слабост, учестен пулс, повишено кръвно налягане, дихателна недостатъчност, възбуда и загуба на съзнание.

Още: Какви рискове крие дългият престой дори на нов автомобил

Отравянето от токсични пари от течност за измиване може да не се случи веднага, а по-скоро след определен период, когато се появи така нареченият кумулативен ефект. При първите признаци на отравяне незабавно се консултирайте с лекар.

Най-коварният признак на фалшив антифриз е почти пълната липса на мирис, припомнят медицинските експерти. Ако течността не мирише на обичайния алкохол или има силна химическа миризма (като изопропилов алкохол), има висок риск да е метанол.

Кои са най-честите причини за теч на антифриз под колата?

Понякога такава течност се разпознава и по лека миризма на формалдехид при отваряне на кутията. Освен това, синьото багрило най-често се използва за незаконни продукти, тъй като е най-евтино, предупреждават лекарите.

 

Велизар Георгиев
