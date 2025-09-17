Завиден автопарк: Естония ще продава коли, изоставени на руската граница

Властите в Естония тръгнаха да решават проблема с автомобилите, изоставени на паркинг до граничния пункт "Койдула" с Русия в югоизточната част на страната. Един от вариантите е продажба на колите на търг, ако не бъдат потърсени в период от два до три месеца. Държавната транспортна администрация ще започне следващия месец да премахва автомобилите, които остават след определеното време. Максималният законен престой на паркинга е 72 часа.

Миналата седмица властите в Талин обявиха споразумение с частната фирма Svenai OÜ за извършване на работата по премахване на превозните средства и преместването им в охранявано място за съхранение.

"Тъй като това е наш паркинг и на входа има табела, на която е посочено, че паркирането е разрешено за 72 часа, както и отделна табела, на която е посочено, че датата и часът на началото на паркирането трябва да бъдат поставени на видимо място, ако отидем там и не намерим това на видимо място на нито един автомобил – било то т.нар. бракуван автомобил или кола в употреба – тогава автоматично имаме право да преместим този автомобил", заяви началникът на отдела за надзор на Транспортната администрация Сиим Якси.

Якси добави, че правната основа, на която Транспортната администрация може да премества превозни средства, влезе в сила в началото на тази година с изменения в Закона за движението по пътищата. Те уточняват обстоятелствата, при които паркиран автомобил може да бъде преместен в охраняема зона за съхранение във Въру, на разстояние над 40 километра.

Естония трупа разходи, ако колите останат на паркинга

Ако до края на този срок автомобилът не бъде потърсен, съхранението вече ще е струвало на властите до 500 евро на кола, отбеляза той, цитиран от местната медия ERR.ee. Тези разходи се заплащат на фирмата OÜ Svenai, „а за да покрием тези разходи, ще пуснем автомобила за продажба, съгласно Закона за задълженията“, добави Якси.

В близост до пресечката има и други възможности за паркиране, отбеляза той, главно платен паркинг наблизо.

През пролетта Транспортната администрация започна да идентифицира и уведомява собствениците на дългосрочно паркирани превозни средства на безплатния паркинг на ГКПП "Койдула", като оставяше бележка на съответната кола, както и информираше собствениците по имейл, когато това беше възможно.

Бяха открити превозни средства, регистрирани в Испания, Германия и Обединеното кралство, както и във Финландия, Латвия, Швеция и Украйна, в допълнение към тези, регистрирани в Естония.

От няколко десетки имейла, които е изпратил, Якси е получил само един отговор. В същото време някои собственици очевидно са започнали да си търсят превозните средства - докато на 5 август на паркинга са били паркирани 52 автомобила, към 27 август броят им е спаднал на 39.

Правната служба на агенцията в момента изготвя точната процедура за премахване на автомобилите и за провеждането на задължителната им продажба, ако никой не дойде да ги вземе от паркинга.

Таксата за премахване на превозно средство е 152 евро, а таксите за съхранение и охрана са 21 евро за първия ден и 4,25 евро на ден след това, с максимален размер от 85 евро на месец, което прави обща стойност на услугата за едно превозно средство, съхранявано в продължение на един месец, 237 евро без ДДС.

Ако колата бъде продадена на търг, общата стойност на разходите се приспада от постъпленията от търга, които се депозират за една година. Ако собственикът не се свърже през този период, за да получи средствата, те влизат в държавната хазна.

