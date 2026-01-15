Църковен празник на 16 януари: За какво трябва да се помолим на този ден?

Църковният празник, който отбелязваме утре, 16 януари, в православния календар е известен като Честни вериги на свети апостол Петър. Ето какви са традициите, обичаите и забраните и за какво трябва да се помолите на този ден.

Житие на Апостол Петър

Той е един от дванадесетте ученици на Исус Христос, избран да бъде „скалата на Църквата“, върху която Христос да изгради Своята общност. След възнесението Господне Петър активно проповядва в Юдея, а след това и извън нейните предели, обръщайки хората към християнската вяра.

Според преданието, Петър е бил затворен в Рим по време на управлението на император Нерон, където е бил държан в тъмница във вериги. Именно тези „почетни вериги“, с които е бил затворен апостолът, по-късно се превръщат в светилище. Съществува легенда, че по време на молитвите на апостола веригите по чудодейен начин са изцелявали хората, които са се докосвали до тях.

През IV век веригите са пренесени от древен затвор в Рим в църквата „Свети Петър“, където са били съхранявани като реликва. От този ден вярващите отбелязват празник на почит към веригите, почитайки търпението, вярата и мъченическата смърт на апостола.

Народни поличби, обичаи и забрани на 16 януари

Ако денят е много студен, това означава, че остават още много студени дни до пролетта. Ясен ден и звездно небе вещае, че пролетта ще бъде ранна и топла. Ако снегът е фин и сух - лятото ще бъде горещо и плодородно.

Според общоприетото поверие, на 16 януари трябва да бъдете особено внимателни и отговорни. На този ден не бива да наранявате животните - дори малка обидна дума или небрежна постъпка може да ви донесе беда. Също така не се препоръчва да се вземат остри предмети, тъй като рискът от нараняване се увеличава.

В деня на паметта на Свети апостол Петър вярващите се обръщат към него с молитви с молби за изцеление от тежки заболявания, подкрепа в житейските трудности и мъдрост за намиране на изход от трудни ситуации. Апостолът е почитан и като защитник на добитъка и животните, затова на този ден предците ни са полагали грижи за животните: хранили са ги добре и са почиствали оборите, за да покажат уважение и да получат благословия за здравето и благополучието на домакинството.

