Църковен празник на 15 януари: За какво да внимавате и какво НЕ бива да правите утре?

Утре, 15 януари, е денят на паметта на светите монаси Павел Тивийски и Йоан Колибар в православния календар. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с този църковен празник.

История на църковния празник на 15 януари

Монахът Павел Тивийски е един от най-почитаните отци-отшелници от IV век, известен със строгия си аскетизъм и духовна дълбочина. Роден е в Египет и като млад мъж избира пътя на отшелника, оставяйки светските грижи, за да служи на Бога.

Неговата духовна практика е белязана от дълбока молитва, строг пост и вътрешна борба със страстите. Павел е живял в уединено отшелничество в Тиванската пустиня (днешен Египет), където примерът му е привличал много последователи. Светецът е учел, че истинската свобода на душата се постига чрез отказ от светските изкушения и постоянно внимание към молитвата и размишлението върху Светото писание.

Павел Тивийски оставя след себе си множество учения за монаси и миряни, в които подчертава значението на смирението, търпението и любовта към ближния.

Свети Иван Колибар е християнски аскет от V-VI век, известен с нетрадиционния си начин на аскетически живот. Иван предпочитал не монашеска обител, а живот в пустинята, където прекарвал дни и нощи в молитва и съзерцание. Този начин на живот символизира пълен отказ от земните блага и търсене на духовно единство с Бога чрез тежки изпитания на тялото и духа.

Иван Колибар учел, че истинската духовна свобода се постига не чрез външни ритуали, а чрез вътрешна чистота на сърцето, постоянна молитва и смирено приемане на Божията воля.

Народни поличби, традиции, обичаи и забрани на 15 януари

Вярва се, че ако сланата се задържи цял ден, пролетта ще бъде студена и късна. Ако птиците летят близо до къщите, сланата ще бъде силна. Сняг или виелица на този ден предсказват богата реколта пшеница.

Според народните вярвания този ден се смята за специален за магьосниците и врачките - вярва се, че на този ден те предават знанията си на ученици, а след това ги изпитват върху хора, причинявайки различни беди или бедствия. Затова трябва да бъдете изключително внимателни: не пускайте непознати в дома си и не вземайте нищо от непознати. Народните вярвания също препоръчват да се въздържате от важни дела и пътувания, защото денят се счита за неблагоприятен и опасен за всякакви начинания.

На този ден православните християни се обръщат към св. Павел Тивийски с молитви за укрепване на душата и тялото, за избавление от болести, уроки или робство. Вярващите търсят и неговото застъпничество, за да се освободят от негативни влияния и духовен натиск, по-специално от опасни религиозни и енергийни влияния.

