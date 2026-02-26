Църковен празник на 27 февруари: НЕ правете това, за да не привлечете безпаричие следващите 3 години

Утре, 27 февруари, е празникът на свети изповедник Прокопий Десятиградски в православния календар. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с този църковен празник. Една от тях се свързва с безпаричие и финансови проблеми през следващите 3 години.

Църковен празник на 27 февруари

Св. Прокопий е роден в областта Десятиградя - територията на изток от Галилейското езеро. Затова е наричан „Десятиградец“ (един от Десятиградието). Той напуснал света и дал монашески обети в манастир, където се посветил на строга молитва, пост и аскетичен труд. Прекарвал много време в молитва, дистанцирайки се от светските грижи и стремейки се към духовна чистота и единство с Бога.

По време на управлението на император Лъв Исавр (717–741) във Византийската империя започват гонения срещу почитателите на свещени икони (т. нар. иконоборческа ерес). Прокопий става един от най-пламенните защитници на православното почитане на светите образи. Той се обявява срещу ереста, обяснявайки, че почитането на иконите не е идолопоклонство, а благоговение, насочено към изобразените лица (предимно Христос и светците).

По заповед на императора Прокопий бил арестуван и жестоко наказан - бил жестоко бит с тояги и претърпял мъченическа смърт за вярата си. Брат му, Свети Василий Изповедник, страдал заедно с него. Двамата били хвърлени в затвора и останали там до смъртта на императора-иконоборец.

След смъртта на Лъв Исавр гоненията престанали. Прокопий бил освободен и се върнал към монашески живот, продължавайки да наставлява братята и миряните в добродетелта и православната вяра. Той живял дълъг живот и починал мирно в дълбока старост около 750 г.

Народни поличби, традиции, обичаи и забрани на 27 февруари

Ясна и тиха сутрин на 27 февруари предвещава ранна пролет и сухо време в близко бъдеще. Ако има много слана по дърветата, ще има още слана през следващите нощи. Ако птиците вече са пристигнали и пеят силно - очаквайте ранна пролет и топъл март.

Според народните поверия, на този ден не бива да се предприемат дълги пътувания - ако е възможно, е по-добре да се отложи пътуването. Също така не трябва да се прави сватба. Забранено е подстригване на косата, а вземането на пари назаем се счита за много лоша поличба - вярва се, че дълговете ще „дърпат“ човек назад още три години.

В православната традиция 27 февруари е посветен на молитви към Свети Прокопий Декаполис. Вярващите го молят за укрепване на вярата и духовната стабилност, за изцеление от неразположения, за спасение от униние и депресия, както и за помощ в ученето. Народните обичаи съветват на този ден да се подкрепят нуждаещите се - да се нахранят гладни или да се приюти някой, останал без дом. Специално внимание се обръщало на върбата: ако пъпките ѝ вече цъфтят на върха, може да се започне ранна сеитба.

