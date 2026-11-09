Църковен празник на 10 ноември: Какво НЕ бива да се прави утре, гони богатството и късмета от дома

В православния календар 10 ноември е посветен на паметта на светите апостоли Ераст, Олимп, Родион. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с този църковен празник.

Църковен празник на 11 ноември

Ераст е споменат в няколко послания на Свети апостол Павел. В Посланието до римляните той е наречен „господар на града“, което показва влиятелната му административна позиция в Коринт (Рим. 16:23). Тази титла показва, че Ераст е принадлежал към висока социална класа и е имал достъп до политическия елит на града, което е рядко срещано сред ранните християни.

В църковната традиция Ераст, след обръщането си във вярата, става помощник на Павел, пътува с него и проповядва Евангелието в различни региони. Според древни източници той е назначен за епископ на Панония (някои предания сочат и Филипи), където служи и обръща мнозина към Христос. Паметта му свидетелства за постоянната му дейност в укрепването на църковните структури.

Апостол Олимп е споменат от св. Павел в края на неговото Послание до римляните (Рим. 16:15). За разлика от Ераст, неговият социален статус не е описан, но преданието сочи, че е принадлежал към учениците на Павел и е участвал в мисионерска дейност. По-късни агиографии съобщават, че Олимп е бил сред християните, които са придружавали апостол Петър до Рим и според една от версиите е претърпял мъченическа смърт заедно с него.

В раннохристиянските източници Родион се появява като фигура, близка до апостол Петър: по време на гоненията на Нерон, той и група римски християни подкрепят апостола и отказват да се отрекат от Христос. Според преданието, Родион е убит мъченически в Рим - екзекутиран е с меч по време на гоненията на Нерон.

Вярва се, че ако на 10 ноември е топло, зимата ще бъде късна и мека. Мъглата означава, че скоро ще се затопли. Южният вятър означава дълга есен.

Какво не бива да правите утре? Според народното поверие, човек трябва да се въздържа от всякакво почистване или изхвърляне на боклук на този ден, за да не "измете" богатството от дома си и да не го изхвърли заедно с боклука. Дългите пътувания също не се препоръчват, тъй като времето може рязко да се влоши.

Какво можете да направите утре? На този ден нашите предци са носили хляб и сол в храма, за да бъдат благословени, а след това са раздавали тези благословени дарове на добитъка, за да може да преживее леко зимата. Друго поверие гласи, че ако предложите този хляб и сол на някого, с когото отдавна не сте могли да намерите общ език, скоро между вас ще се възцари мир.

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