Архангеловден 2026: Традиции, обича и забрани

Утре, 8 ноември, църквата почита Архангел Михаил. В църковния календар празникът е известен като Събор на св. архангел Михаил. Св. мчк Ангел Лерински. (Архангеловден). Ето какво е значението на този голям църковен празник, какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с него.

Архангеловден - значение, традиции, обичаи и забрани

Архангел Михаил заема специално място в християнската традиция. Той е наричан Архангел - водач на небесното войнство, който олицетворява победата на доброто над злото. Самата дума „събор“ в името на празника показва съвместното почитане на ангелските сили, водени от Михаил. Църквата поставя Арханел Михаил начело на Небесното войнство. Именно той влиза в битка със Сатана и спечели победата над него. Той е защитник, който пази всички. Неговата основна задача е да пази смъртните пред Всевишния. Архангел Михаил е и защитник от злото, злодеите, войната, враговете и всичко, което може да донесе смърт.

В иконите Архангелът често е изобразяван като воин, държащ копие или меч. Това изображение символизира борбата му срещу злото и защитата на хората. За вярващите 8 ноември е, преди всичко, ден на молитва, добри дела, помирение и духовно пречистване.

С Архангеловден са свързани много народни забрани. Някои от тях са се формирали през вековете и принадлежат именно към народните вярвания, а не към църковните.

Нашите предци са вярвали, че на този ден не трябва да се карат се и провокират конфликти, да се клеветят и да се обиждат другите, да се изпитва ревност и да се желае зло на някого. Също така не е добре да се отказва помощ на някой, който се нуждае от нея. Извършването на тежък физически труд освен ако не е свързан с неотложна нужда също е по-добре да се избягва.

Съществува и поверие, че на този ден е по-добре да не се използват остри предмети без нужда. Забранено е да си миете косата, защото според народните вярвания може да измиете ума си.

Основните забрани на празника обаче не се отнасяли до ежедневните дела, а до човешкото поведение. Предците ни са се стараели да прекарат празника без кавги, обиди и лоши мисли.

Архангеловден е добър повод за помирение и прошка. Вярващите ходят на църква и се помолят на Архангел Михаил за защита, помощ и сила за преодоляване на трудностите.

В народната традиция този празник е повод за събиране на цялото семейство. За празника се приготвя специална питка. На трапезата трябва да има много различни ястия. Съществува дори поверие, че колкото повече ястия има, толкова по-щастлив ще бъде Архангел Михаил и толкова повече ще помага на семейството. Трапезата трябва да е богата, защото само след седмица започват Коледните пости.

Народните традиции призовават да не се скърби на този ден, да не се таи злоба и да не се продължават стари конфликти.

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