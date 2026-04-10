Църковен празник на 11 април: Какво трябва и не трябва да се прави на Велика събота

През 2026 г. Великата събота за православните християни се пада на 11 април, денят преди Великден. На този ден църквата почита и паметта на Св. свщмчк Антипа, еп. Пергамски. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с този църковен празник.

Велика събота: История

Велика събота е последният ден преди празника Възкресение Христово. Тя се чества през Страстната седмица (Великата седмица), която отбелязва последните дни от живота на Исус Христос, неговите земни страдания, разпятието и погребението. В православието дните на Страстната седмица, от понеделник до събота, се наричат ​​„Велика“. На църковнославянски „страсти“ означава „страдание “.

Църквата вярва, че Христос е бил разпнат в петък, но продължават дебати относно това кога точно е било погребано тялото му - в същия ден или в събота. Според една версия погребението е извършено в петък вечерта, преди залез слънце. След залез слънце времето се е считало за нов ден, а събота е отбелязвала еврейската Пасха.

Страстна седмица 2026 започва днес: Какви са традициите и значението на всеки ден

Църквата вярва, че докато тялото на Исус е лежало в гробницата, душата му е слязла в ада. Там той провъзгласил победата на живота над смъртта, дарявайки спасение на всички праведници. След това Христос напусна ада, вземайки със себе си благочестивите души. Тогава Адам и Ева влизат в рая.

Според Новия завет, в събота, денят след разпятието на Христос, първосвещениците се обърнали към Понтий Пилат с молба да постави стража на входа на пещерата, където е бил погребан. Те се страхували, че учениците на Исус може да откраднат тялото му. Пилат заповядал пещерата да се пази и камъкът, запечатващ входа, да бъде запечатан . След съботата жени дошли на мястото на погребението и видели „ангел Господен да слиза от небето, да идва, да отмести камъка от вратата на гробницата и да седне на него“. Ангелът съобщил, че тялото на Христос не е в гробницата, тъй като той е възкръснал от мъртвите.

Традиции, обичаи и забрани на Велика събота

Какво можете да правите в Велика събота преди Великден? Православните християни прекарват Велика събота в мир и тишина, очаквайки настъпването на Великден. Не е обичайно да се провеждат шумни празненства или да се занимават с домакинска работа на този ден. На практика Велика събота най-често е посветена на подготовката за Възкресението Христово - хората боядисват яйца, а в църквите се благославят великденските козунаци.

Съботата преди Великден е последният ден от Великите пости. Яденето на топла храна без олио е разрешено. Службата в Велика събота започва рано сутринта и продължава до падането на нощта. Тя съчетава не само траурни, но и празнични елементи, тъй като Велика събота е денят преди Великден.

По време на утренята духовенството изнася от църквата Плащаницата – голям плат с изображението на Христос и я носи в процесия около стените на храма. Вярва се, че тялото на Христос е било обвито в подобен плат след разпятието. По време на службата се четат текстове за погребението на Исус, престоя му в гробницата и слизането му в ада, за да спаси праведните.

Вечернята на Велика събота се съчетава с литургията на Свети Василий Велики, която се отслужва само десет пъти в годината. Духовенството чете 15 паремии – библейски пророчества за страданията, смъртта и възкресението на Христос.

В края на Велика събота духовенството се облича в изцяло бели дрехи в очакване на Великден. В църквите започва полунощницата. По време на службата плащаницата се пренася в олтара, където ще остане през следващите 40 дни, до празника Възнесение Господне.

В полунощ вярващите се радват на настъпването на Великден. Църквите провеждат шествия, великденски утрени и литургия. От сутрин до вечер на Велика събота в църквите се провеждат служби.

Молитви за Страстната седмица: Кога и как да ги четем правилно

Какво не трябва да правите на Велика събота преди Великден? На Велика събота е забранено или не е прието да се провеждат сватбени церемонии, да се върши домакинска работа, да се ядат яйца и козунаци, да се организират забавления и пиршества.

На 11 април църквата почита и Свещеномъченик Антипа. Той е бил научен да проповядва християнство от свети апостол Йоан, който е бил заточен на остров Патмос по заповед на владетеля Нерон.

По това време всеки, който отказвал да принесе жертва на езически богове, бил подложен на изгнание или смърт. Антипа, назначен за епископ на Пергамската църква, обаче смело свидетелствал за вярата и проповядвал разпнатия Христос, дотолкова, че много жители на града започнали да отказват жертви. Това обидило езичниците, които го увещавали да спре да развращава народа и сам да се поклони на идоли. Светият епископ отказал да служи на лъжливи богове. Той заявил, че ще продължи да се покланя на Светата Троица: Всемогъщия Господ, създал всичко на този свят, Неговия Единороден и Единосъщен Син и Светия Дух.

Заради това разярените езичници завлекли Антипа в храма на езическата богиня Артемида и го хвърлили в пещ, оформена като огромен меден вол, където били принесени жертви. Светецът се помолил на глас за укрепване на християнската вяра и за приемане на душата му. Огънят не докоснал светото тяло и Антипа мирно, сякаш заспал, се отправил към Господа. Християните взели тялото на епископа и го погребали в Пергам. Оттогава на мястото на упокоението на светия мъченик започнали да се случват чудеса и многобройни изцеления.

Църковен празник на 6 април: Какво трябва и не трябва да се прави на Велики понеделник