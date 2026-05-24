Църковен празник на 25: Какво НЕ бива да правите утре, гони късмета от живота

Утре, 25 май, православният календар отбелязва Третото намиране на главата на Свети пророк Йоан Кръстител. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с този църковен празник.

Църковен празник на 25 май

Свети пророк Йоан Кръстител, предшественик на Спасителя, е претърпял мъченическа смърт, когато главата му е била отсечена. Този ужасяващ акт бележи началото на дълга история на почитане на неговата свята глава – реликва, която с течение на времето е била намирана три пъти и връщана в Църквата.

Третото откриване на главата на Йоан Кръстител е нещо повече от просто откриване на реликвата. То е символ на победата на светостта над разрухата и презрението, триумфа на светлината над тъмнината, на вярата над забравата.

След първата трагедия, когато главата на светеца била откъсната и стъпкана, тя потънала в сенките на забравата и опасността. Въпреки че учениците на Йоан с любов скрили тялото, свещената реликва – главата на пророка, издържала множество изпитания.

Византийският свят от IX век е изпълнен с конфликти и религиозни гонения. Иконоборческите гонения, а по-късно и нападенията на еретици – павликяните, хвърлят сянка върху свещените места, опитвайки се да ги унищожат или унижат.

Но дори и в най-мрачните времена, верните оставали с надежда. И когато главата на Йоан била намерена за втори път и скрита от врагове, дошло време за трето откритие – завръщането на реликвата към светлината, сърцата и църквите на православните вярващи. Това трето откритие не е просто историческо събитие. То въплъщава велика духовна истина - святостта не може да бъде унищожена, божията истина се завръща, дори и да се крие в сенките за известно време, а светиите и светилищата преминават през изпитания, за да докажат своята сила и непобедимост.

Този момент става доказателство за Църквата, че вярата може да преодолее всякакви препятствия – гонение, ерес и забрава.

Народни поличби, традиции, обичаи и забрани на 25 май

Ако 25 май е ясен и слънчев ден, ще има топло, стабилно лято без чести дъждове. Ако сутринта на 25 май е мъглива, това означава, че ще има обилна роса и добра реколта. Северният вятър на 25 май предупреждава за по-студен период през следващите дни.

Какво не бива да правите утре? На 25 май се отбелязва самото събитие на обезглавяването на Свети Йоан. Остри предмети като ножове, бръсначи и мечове са символично свързани с това трагично събитие на този ден, така че употребата им се счита за неуважителна към светеца и паметта за неговите страдания.

Много народни традиции вярвали, че на този ден остри предмети могат да отрежат или прекъснат късмет, просперитет и благословия. Затова хората избягвали да боравят с ножове, ножици и дори да си подстригват косата си.

Какво можете да правите утре? Йоан Кръстител е велик пророк на покаянието, призоваващ хората да пречистят душите и сърцата си. На този ден хората се молят за дара на смирението, покаянието за греховете и вътрешната чистота.

