Църковен празник на 21 юли: Какво се прави утре за щастие и късмет

Утре, 21 юли, е празникът на светите преподобни Симеон юродив заради Христа, преп. Йоан и Свети пророк Иезекиил. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с този църковен празник.

Църковен празник на 21 юли

Свети Симеон е роден през 521 г. в Сирийска Антиохия. Произхожда от благочестиво християнско семейство. Още в младостта си копнее за отшелнически и монашески живот. Заселва се близо до планината Чудо (Миракия) близо до Антиохия. Приема строг аскетичен живот, подобен на този на Симеон Старши Стълпник: става стълб, символ на пълното му отричане от светския живот. Умира през 592 г.

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Свети Йоан избрал суровия път на уединението – той се установил в пустош, далеч от човешките обитания, в пълно мълчание, отдаден на молитва, пост и покаяние. Живял без контакт със света, само от време на време приемал поклонници. Водил много суров живот – не притежавал нищо друго освен дрехи, молитва и Божията благодат. Мнозина го смятали за безмълвен, но той притежавал дълбока вътрешна сила и мъдрост, които се проявявали в действията и духа му.

На 21 юли църквата почита и паметта на светия пророк Иезекиил (Езекиил). Той е един от четиримата велики пророци на Стария завет (заедно с Исая, Еремия и Даниил). Неговият живот, служение и пророчества заемат отделна библейска книга – книгата на Езекиил, която се състои от 48 глави.

Той е роден около 622 г. пр. н. е. Произхожда от свещеническо семейство, син на Бузи (Бузи). Вероятно е израснал в Йерусалим по време на управлението на Йосия, когато все още са в сила някои религиозни реформи. През 597 г. пр.н.е. юдейският цар Йоахин е пленен от вавилонците, а младият Езекиил (на около 25 години) също е сред първата вълна изгнаници. Пророкът е живял във вавилонски плен, в селището Тел Авив близо до река Ховар (Кевар).

Езекиил е призован за пророческо служение на 30-годишна възраст (приблизително 593 г. пр.н.е.), което е символично, защото това е възрастта, на която започва неговото свещеническо служение. Първото му велико видение е за Божията слава: блестящ трон, херувими с четири лица, колело в колело, светкавица и сияние (Езекиил 1). Този образ се превръща в един от най-дълбоките и мистични в цялото Свето писание.

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Пророчеството на Езекиил обхваща периода от приблизително 593 до 571 г. пр.н.е. Според преданието той е убит от израилтянски принц във Вавилон, защото е разкрил греховете си. Мястото на погребението му не е определено точно, но еврейската традиция почита гробницата на пророк Езекиил близо до Ал-Куфи (Ирак).

Народни поличби, традиции, обичаи и забрани на 21 юли

Ако на този ден пчелите бръмчат по-силно от обикновено, това вещае, че ще има промяна във времето или дъжд. Ако жабите пеят силно вечер, това вещае хубав ден.

Какво не бива да правите утре? Според общоприетото поверие, на този ден човек трябва да избягва всякаква работа с остри инструменти – брадви, коси, триони или ножове. Вярва се, че това гони късмета. Най-важната предпазна мярка на този ден е сдържаността в думите – празните приказки, клюките или безцелното бърборене се считат за опасни, тъй като могат да привлекат проблеми в живота на човек.

Какво можете да правите утре? Според народните традиции, този ден е идеален за подреждане на дома - почистване, подреджане на гардероби и разчистване на складови помещения. Вярва се, че това привлича щастие и късмет в живота. В древността от това време домакините започвали да се подготвят за студеното време: разчиствали мазета, започвали да приготвят зимнина и изваждали топли дрехи и одеяла от плевнята. Въпреки че се усеща, че лятото е в разгара си, вярва се, че силата му започва отслабва от този ден и природата тихо ни напомня за наближаването на есента.

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