Голям пожар бушува в Благоевградско

Голям пожар е избухнал край благоевградското село Дъбрава. На място са изпратени екипи на пожарната и служители на горското стопанство, а в борбата с огъня са се включили и десетки доброволци от района. Усилията са насочени към локализиране на пламъците и ограничаване на разпространението им.

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Няма официално потвърдени данни за пострадали хора или нанесени щети по жилищни сгради. Не е уточнена и площта, която е обхваната от пожара, както и причината за възникването му.

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