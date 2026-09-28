Църковен празник на 29 септември: Какво НЕ бива да се прави утре, вещае бедност и нещастие

На 29 септември православната църква почита паметта на Свети Теофан Милостиви и Свети Кириак Отшелник. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с този църковен празник - какво трябва и какво не трябва да се прави утре.

Църковен празник на 29 септември - традиции, обичаи и забрани

Свети Теофан Милостиви и Свети Кириак Отшелник са двама аскети, чиито пътища към святостта са били проправени през много различни житейски преживявания. Единият е бил известен с безграничната си щедрост към нуждаещите се, другият – със строгия си отшелнически живот и молитвената си борба в пустинята.

Теофан Милостиви е роден в сирийския град Газа и става известен със своята доброта и щедрост, заради които получава името си. Той никога не отказвал подслон на пътниците, нито им взимал пари, и раздавал всичките си спестявания на нуждаещите се, докато самият той не обеднял - но дори това не го накарало да се оплаква от съдбата си. Към края на живота си светецът се разболял тежко и тялото му се покрило с рани. След смъртта му обаче тялото му било чудотворно изцелено и мощите му започнали да излъчват лечебно миро, дарявайки изцеление на вярващите.

Кириак Отшелник живял през V век и бил родом от Коринт. На осемнадесет години решил да посвети живота си на Бога и отишъл в манастира „Свети Евтимий“, след това в Йорданския манастир „Свети Герасим“, където се молил постоянно. След смъртта на своя наставник дал обет за мълчание и на седемдесет години, според преданието, отишъл в пустинята и станал отшелник. Близо до него живял лъв, когото монахът хранил от ръката му. Светецът починал в дълбока старост, достигайки 109-годишна възраст.

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Към Свети Кириак се отправят молитви за закрила на пътешественици и отшелници, за избавление от болести и униние. Хората се обръщат към Свети Теофан за изцеление и в памет на неговата милост се стремят да бъдат щедри към другите на този ден.

Смята се за добра поличба да се дава милостиня и да се помага на слабите и страдащите – даване на храна, помагане в домакинските дейности или просто казване на добра дума. Обичайно е сутринта да започва с посещение на църква.

На този ден църквата призовава за въздържание от кавги, грубост, клюки, завист, алчност и униние. Смята се, че той е идеален за прощаване на онези, които са ви сторили зло, и за освобождаване на душата от отмъстителност.

Според народното поверие, на 29 септември човек никога не бива да подминава протегната ръка – безразличието към нуждаещите се привлича лош към. Трябва да се избягва вдигането на пари, намерени на земята – според суеверието това може да доведе до сериозни финансови проблеми, включително загуба на дома. Също така се препоръчва да не се харчат пари безразсъдно или да се дават пари назаем – подобни разходи, според народните вярвания, няма да се изплатят.