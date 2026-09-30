Църковен празник на 1 октомври: Какво задължително се слага на трапезата утре

На 1 октомври православната църква отбелязва празникът Покров на Пресвета Богородица. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с този църковен празник - какво трябва и какво не трябва да се прави утре.

Църковен празник на 1 октомври - традиции, обичаи и забрани

Празникът Покров на Света Богородица се свързва с чудо, случило се през 10 век в Константинопол. По време на варварско нападение от арабите над града, хората се молили в църквата Влахерна пред иконата на Божията майка. Света Богородица се явила във видение, разпростряла своя покров (омофор) над хората и ги благословила, защитавайки ги от враговете им.

Вярва се, че по това време Свети Андрей Юродиви бил на бдение в църквата Влахерна в Цариград, където е била една от одеждите на Св. Богородица. В 10 часа вечерта Св. Андрей, по време на всенощното си бдение, вдигнал поглед нагоре и видял Божията Майка във въздуха. Тя била заобиколена от пророци, апостоли и ангели и със своя омофор (покров, покривало) покривала хората в църквата и се молела за тях на своя божествен Син.

Оттогава православните вярват, че Божията майка винаги покрива хората и цялата Църква с покрова си. Празникът Покров е не само исторически спомен, но и духовно послание: Божията майка е винаги наблизо, защитавайки и подкрепяйки онези, които искрено се молят.

Прочетете също: Църковен празник на 28 септември: Забраната, която вещае лош късмет

На 1 октомври църквата почита и паметта на свети преподобни Роман Сладкопевец. Роман е роден в средата на V век в сирийския град Емеса (днешен Хомс) в еврейско семейство. Въпреки че няма музикално образование и не може да чете ноти, сърцето му копнее да служи на Бога. Духовното му пътуване започва с молитва и покаяние, които водят до дълбока вяра и всеотдайност.

След като се преместил в Константинопол, Роман станал дякон в „Света София“. Въпреки липсата на музикален талант, той служил вярно по време на служби. Пеенето му обаче нямало особен резонанс и той се чувствал огорчен от това. В отчаяние той се помолил на Божията майка за помощ. В отговор на молитвите си получил дара на пеенето, който му позволил да изпълнява великолепни църковни произведения.

Роман Спелопец е автор на над хиляда химни, включително кондакии – кратки химни, които стават основата на византийското църковно пеене. Неговите произведения се отличават с дълбокото си духовно съдържание и мелодичност, което допринася за развитието на литургичната музика.

По знаците на деня предците ни са гадаели какво ще бъде времето. Росата по тревата сутрин означава ясно и топло време. Мъглата сутрин означава, че се очаква суха и слънчева есен. Вятър от юг ще донесе топло и меко време.

На този ден избягвайте тежък физически труд – рязане, копаене, сечене. По-добре е да отложите домакински задължения като пране, чистене или ръкоделие за друг ден. Народните поверия съветват да не вземате пари назаем – парите няма да се задържат дълго в дома ви, както и да избягвате тъгата и тревогата. Вместо това се обърнете към Дева Мария и Бог с благодарност, благодарейки за всичко, което вече е в живота ви.

Сутринта на 1 октомври в църквата се отслужва празнична литургия.

Според народната традиция, неомъжените момичета ходят на църква на празника Покров Богородичен - вярва се, че която запали първа свещ в църквата, ще срещне скоро сродната си душа. На този ден се приготвя празнична питка, която се споделя със семейството. На празничната трапеза трябва да присъства курбан, боб и мляко с ориз. Вечерта семейството се събира около празничната трапеза, където царят радост и благоденствие.