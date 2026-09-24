Църковен празник на 25 септември: Защо на този ден НЕ бива да се мързелува

Според православния календар 25 септември е празникът на Света Ефросиния. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с този църковен празник - какво трябва и какво не трябва да се прави утре.

Църковен празник на 25 септември - традиции, обичаи и забрани

Света Ефросиния Александрийска е живяла през V век. Тя е родена в богато християнско семейство в Александрия. Баща ѝ, Пафнутий, е бил благочестив човек, който е подкрепял манастирите и е почитал монашеството.

Майката на Ефросиния починала, когато тя била още малка, така че баща ѝ бил отговорен за нейното възпитание. Той се стремял да осигури на дъщеря си всичко необходимо и впоследствие решил да уреди брака ѝ с достоен млад мъж.

Самата Ефросиния чувствала, че нейното призвание е различно. Тя била привлечена не от семейния живот или материалното богатство, а от възможността да се посвети на Бога. С настъпването на времето да се задоми, Ефросиния осъзнала, че не може да се откаже от вътрешния си копнеж за монашески живот. В същото време знаела, че баща ѝ няма да приеме това решение.

Ефросиния напуснала дома на родителите си. За да избегне разкриването и принудителното си завръщане там, тя се облякла в мъжки дрехи и отишла в мъжки манастир, наричайки се Емералд.

Ефросиния живяла в манастира дълги години под това име. Братята я смятали за млад монах и не знаели истинската ѝ история. С течение на времето тя спечелила уважение сред монасите заради своята духовна мъдрост и благочестие.

След изчезването на дъщеря си, Пафнутий бил обзет от мъка. Дълго време търсил Ефросиния, но не могъл да я намери. Накрая, търсейки утеха, започнал да посещава манастир.

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Абатът го посъветвал да поговори с един от най-духовно опитните монаси, Емералд. Така бащата се озова пред собствената си дъщеря, без да я познае. Ефросиния разпознала Пафнутий, но не му разкрила истината. Тя изслушала болката му, подкрепила го и го увещала да не губи надежда и да се уповава на Бога. За самата Ефросиния тези срещи били тежко изпитание.

Според църковното предание, Ефросиния е живяла в манастира около тридесет и осем години. Когато усетила, че смъртта приближава, тя помолила Пафнутий да дойде при нея. Тогава Ефросиния най-накрая му разкрила тайната си. Скоро след това тя починала.

Какво не бива да правите на 25 септември? Според народните вярвания, този ден трябва да се прекара активно – безделието и мързелът се не се насърчават. На този ден човек не трябва да таи злоба, да завижда на другите или да се отдава на лоши мисли, тъй като това може да донесе нещастие на семейството.

Какво можете да правите на 25 септември? На този ден християните почитат Света Ефросиния, обръщайки се към нея с молби за здраве и облекчение от неразположения – както физически, така и психически.