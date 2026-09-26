Църковен празник на 27 септември: Поличбата, която вещае лош късмет

В православния календар 27 септември е празникът на светия мъченик Калистрат и неговата съпруга. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с този църковен празник.

Църковен празник на 27 септември - традиции, обичаи и забрани

Калистрат е живял през III-IV век по време на Римската империя. Подробности за ранния му живот са до голяма степен неизвестни, но източниците сочат, че е бил християнин от младостта си. Калистрат е бил женен за Хипиана, която също е била набожна християнка. Брачният им живот е белязан от взаимна любов, подкрепа и споделено желание да служат на Бога.

Калистрат и Хипиана пострадали заради вярата си по време на преследването на християните в Римската империя. Те били арестувани, защото отказали да се отрекат от Христос и да принесат жертва на езически богове. Според легендата, те били подложени на различни мъчения, но останали непоколебими във вярата си. Калистрат бил осъден на смърт с меч. Неговото мъченичество се превърнало в пример за непоколебима вяра.

Народни поличби на този ден са използвани като знаци от предците ни за прогноза за времето. Вярва се, че ако сутринта е ясна и мъглата е ниска, есента ще бъде топла и слънчева.

Северен вятър на 27 септември предвещава мразовити дни през следващите седмици. Обилният дъжд на този ден е знак за дълга есен и по-късно настъпване на зимата.

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Какво не бива да правите утре? Според общоприетото поверие, утре е нежелателно да се вземат или дават пари назаем, както и да се ходи в гората. Също така се смята за забранено да се извършва каквато и да е работа, която не е свързана с пчеларството – всичко друго може да доведе до лош късмет. Църквата съветва да се въздържате от употребата на обидни думи, завист, клетви и клевети. На този празник не бива да се отказва помощ на нуждаещите се - вярва се, че ако откажете помощ на човек, който се нуждае от нея, ще ви сполети голямо нещастие.

Какво можете да направите утре? На този ден вярващите се молят за укрепване на вярата и даряване на сили – както физически, така и духовни. Според народната традиция на този ден се пекат сладкиши с мед: вярва се, че това носи просперитет и благополучие в дома.

Според църковните канони денят трябва да се прекара в смирение и вършене на добри дела.