Църковен празник на 28 септември: Забраната, която вещае лош късмет

В православния календар 28 септември е празникът на Свети Изповедник Харитон. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с този църковен празник.

Църковен празник на 28 септември - традиции, обичаи и забрани

Свети Харитон е роден в град Икония (днешна Турция) в семейство на благочестиви християни. В младостта си той се отказва от светския живот, за да се посвети изцяло на служене на Бога. По време на гоненето на християните при император Аврелиан (270–275), Харитон е заловен, жестоко измъчван и затворен.

След продължителни страдания той бил освободен по време на управлението на император Тацит. След това той решава да пътува до Йерусалим, където отново е заловен от разбойници, които го отвели в пещера във Фаранската пустиня. Там змия отровила виното им и те загинали, а Харитон оцелял. В знак на благодарност за чудотворното си спасение той решил да остане в тази пещера, за да служи на Господа. Това събитие бележи началото на неговия монашески път.

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Харитон основава Фаранската лавра, първият манастир в Юдейската пустиня, служещ като модел за последващите монашески общности. След това той основава още два манастира: Йерихон и Суки (Стара Гавра). И трите манастира имат строг устав, установен от самия Харитон, включващ правила за пост, молитва и общ живот. Той също така установява правило, че монасите трябва да се хранят само веднъж на ден - вечер - ограничавайки се до хляб, сол и вода.

Свети Харитон починал около 350 г. в преклонна възраст. Погребан е във Фаранската лавра, в църква, построена на мястото на чудотворното му спасение.

Какво не бива да правите утре? Според древните вярвания, човек трябва да избягва оплакванията от живота си на 28 септември – смята се, че нарушаването на тази може да донесе проблеми. Също така не е препоръчително да споделяте плановете си с други. Този ден се счита за неблагоприятен според народните вярвания: предците ни са вярвали, че на 28 септември се активират тъмните сили, така че е най-добре да не излизате от дома си след залез слънце, освен ако не е крайно наложително.

Както във всеки друг ден, така и на този празник, църквата не одобрява лъжите, клеветите, обидите и отказът на помощ.

Какво можете да правите утре? Свети Харитон Изповедник е покровител на хората в трудни житейски обстоятелства: вярващите се обръщат към него за съвет, искат помощ при вземането на важни решения и подкрепа при изцеление от болести.