Църковен празник на 24 септември: Какво не бива да правите утре, привлича нещастие и беди в живота

24 септември е празникът на светата първомъченица и равноапостолна Текла в православния календар. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с този църковен празник - какво трябва и какво не трябва да се прави утре.

Църковен празник на 24 септември - традиции, обичаи и забрани

Света Текла се смята за първата жена Христова мъченица и равноапостолна, което означава, че е равноапостолна в мисията си да проповядва християнството. Текла е родена в град Икония (днешна Турция) в езическо семейство около първи век сл. Хр. Отгледана в уважавано и богато семейство, тя е образованa и със силна воля.

Ключов момент в живота на Текла е срещата ѝ с апостол Павел. Той проповядвал в Икония и Текла се вслушала в неговите напътствия. Дълбокото впечатление от проповедта на Павел накарало Текла да се отрече от брака и света, посвещавайки живота си на Бога. Заради вярата си тя била подложена на жестоко преследване от семейството си и местните езичници.

Тя била спасена от Божи ангел, а вярата и смелостта ѝ я направили известна като символ на преданост към Христос. След чудотворното си спасение Текла се посветила на проповядване на християнството сред езичниците. Тя пътувала из цяла Азия, основавала манастири и проповядвала християнски добродетели. Според преданието, Текла починала в напреднала възраст от естествена смърт в Селевкия или околностите на Киликия. Гробницата ѝ била превърната в място за поклонение, където по-късно била построена църква.

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По народните поличби на този празник предците ни са гадаели каква ще бъде зимата и есента. Росата на този ден означава ясно време в следващите няколко дни. Ако има мъгла сутрин - очаквайте студена есен. Ако духа северен вятър - скоро ще дойдат студове.

Какво не бива да правите утре? Не бива да отказвате помощ и подкрепа на тези, които са ви помолили за нея. Според поверията отказът на подкрепа и помощ привлича нещастие и беди в живота. Предците ни са вярвали, че на този ден е по-добре да не се вземат пари назаем, както и да се бърза с връщането на заемите.

Какво можете да правите утре? В християнската традиция Света Текла е почитана с молитви за щастлив брак и силно семейство. Вярващите отправят молитви към нея за изцеление на очите, кожата и изгарянията. Добре е денят да се прекара в смирение и молитви. Също така е добра поличба да посветите време на семейството и любимите си хора на този ден.