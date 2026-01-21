Църковен празник на 22 януари: Какво не бива да правите утре, за да не си навлечете нещастие

Утре, 22 януари, е празникът на Свети апостол Тимотей и Анастасий Персийски в православния календар. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с този църковен празник - нарушаването на една от тях води до нещастие и лош късмет.

История на празника на 22 януари

Свети Тимотей е роден в град Листра (Мала Азия, днешна Турция). По време на второто си мисионерско пътуване Павел отново пристига в Листра и, забелязвайки добрата репутация на Тимотей сред християните, го взема със себе си като свой помощник. Преди началото на мисията Павел обрязва Тимотей, вземайки предвид еврейския произход на майка му - не като задължение на Закона, а като пастирска стъпка, за да се избегнат изкушения и препятствия при проповядването сред евреите. Според църковното предание Тимотей е назначен за първи епископ на Ефес - един от най-важните центрове на ранното християнство. Според църковното предание Свети Тимотей е убит мъченически в Ефес около 97 г. сл. Хр.

Църковен празник на 20 януари: Какво НЕ бива да се докосва на този ден, за да не си навлечете бедност и нещастие

На 22 януари църквата почита и паметта на светия преподобномъченик Анастасий Персийски. Той е роден в Персия в края на VI век. Светското му име не е запазено в изворите. Прекарва младодстта си във времена на военна слава и държавен култ, където християнството е възприемано като враждебна вяра на Римската (Византийската) империя.

Решителен поврат в живота на Анастасий настъпва по време на персийско-византийските войни в началото на VII век, по-специално след персийското превземане на Йерусалим през 614 г. Видяното и чутото събужда у него вътрешна борба, която кулминира в отказа му от езичеството.

Църковен празник на 19 януари: НЕ носете дрехи в този цвят, за да не си навлечете беди

След кръщението си Анастасий постъпва в манастир близо до Йерусалим. Монашеството за него не е бягство от света, а подготовка за най-висшето свидетелство на вярата. С течение на времето той усеща вътрешен зов да се завърне в Персия – не като воин, а като свидетел на Христос. Връщайки се в родината си, Анастасий открито се обявява за християнин. Това е равносилно на смъртна присъда. Анастасий е подложен на жестоки мъчения, които продължават много дълго време. В крайна сметка, около 628 г., светецът е обезглавен с меч заедно с други християни. Така той завършва пътя си като достопочтен мъченик – тоест монах, приел мъченическа смърт.

Какво е забранено да правите утре?

Според народните поличби, не бива да тръгвате на дълъг път и да безделничите на този ден - пътуването със сигурност ще бъде неуспешно. И не изхвърляйте боклука след залез слънце - щастието ви също ще си „тръгне“ заедно с него.

Какво може да правите утре?

Вярващите се обръщат към светия апостол Тимотей с молитви за здраве, помощ в различни дела, укрепване на вярата и даване на сили за различни подвизи.

Прочетете също: Църковен празник на 21 януари: НЕ изнасяйте това от дома си, за да не привлечете нещастие и беди в живота си